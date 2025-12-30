edición 7974 - visitas hoy 37790

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad

La Provincia inaugura paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell con servicios gratuitos de playa

La Provincia inaugura paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell con servicios gratuitos de playa
La Provincia de Buenos Aires abre desde el 3 de enero espacios gratuitos con servicios, recreación y actividades para toda la familia en dos destinos clave de la Costa Atlántica.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires inaugurará el 3 de enero de 2026 los nuevos paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell, dos espacios gratuitos que funcionarán durante toda la temporada de verano en la Costa Atlántica.


Los paradores permanecerán abiertos todos los días de 10:00 a 20:00, desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, y ofrecerán servicios de playa gratuitos destinados tanto a bonaerenses como a turistas.


La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.


Servicios y propuestas para todas las edades


Los paradores ReCreo contarán con espacios de descanso, áreas de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias y distintas opciones de recreación.


La agenda libre y gratuita incluirá clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y DJs, con propuestas pensadas para disfrutar en familia.


Ubicación de los paradores


En Miramar, el parador estará ubicado en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, en una zona de amplios médanos y mar sereno. El destino es conocido como la “Ciudad de los Niños”.


En Villa Gesell, el parador funcionará en calle 113 y playa, un punto tradicional para combinar descanso, cultura y entretenimiento junto al mar.


Turismo, inclusión y desarrollo local


El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica impulsa esta política pública como parte de una estrategia para fortalecer el turismo en los 135 municipios bonaerenses.


Las activaciones en playas y fiestas populares buscan fomentar la participación comunitaria, el disfrute colectivo y la dinamización del sector turístico.

Últimas Noticias

San Isidro refuerza la vigilancia en La Horqueta con 70 nuevas cámaras de seguridad
San Isidro refuerza la vigilancia en La Horqueta con 70 nuevas cámaras de seguridad
El Talar tendrá su teatro: así avanza una obra clave para la cultura local
El Talar tendrá su teatro: así avanza una obra clave para la cultura local
El Taller Turístico Tigre reunió a prestadores y universidades para potenciar la oferta local
El Taller Turístico Tigre reunió a prestadores y universidades para potenciar la oferta local
Obras de veredas en La Paloma buscan ordenar el tránsito peatonal
Obras de veredas en La Paloma buscan ordenar el tránsito peatonal
Golpe de calor: señales de alerta que no hay que ignorar
Golpe de calor: señales de alerta que no hay que ignorar
El tiempo de los oportunistas se terminó: un solo camino, La Libertad Avanza unida
El tiempo de los oportunistas se terminó: un solo camino, La Libertad Avanza unida