La Provincia inaugura paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell con servicios gratuitos de playa

La Provincia de Buenos Aires abre desde el 3 de enero espacios gratuitos con servicios, recreación y actividades para toda la familia en dos destinos clave de la Costa Atlántica.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires inaugurará el 3 de enero de 2026 los nuevos paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell, dos espacios gratuitos que funcionarán durante toda la temporada de verano en la Costa Atlántica.

Los paradores permanecerán abiertos todos los días de 10:00 a 20:00, desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, y ofrecerán servicios de playa gratuitos destinados tanto a bonaerenses como a turistas.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Servicios y propuestas para todas las edades

Los paradores ReCreo contarán con espacios de descanso, áreas de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias y distintas opciones de recreación.

La agenda libre y gratuita incluirá clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y DJs, con propuestas pensadas para disfrutar en familia.

Ubicación de los paradores

En Miramar, el parador estará ubicado en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, en una zona de amplios médanos y mar sereno. El destino es conocido como la “Ciudad de los Niños”.

En Villa Gesell, el parador funcionará en calle 113 y playa, un punto tradicional para combinar descanso, cultura y entretenimiento junto al mar.

Turismo, inclusión y desarrollo local

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica impulsa esta política pública como parte de una estrategia para fortalecer el turismo en los 135 municipios bonaerenses.

Las activaciones en playas y fiestas populares buscan fomentar la participación comunitaria, el disfrute colectivo y la dinamización del sector turístico.