Tigre

Obras de veredas en La Paloma buscan ordenar el tránsito peatonal

Avanzan los trabajos de construcción de 300 metros de veredas sobre avenidas centrales del barrio La Paloma, en El Talar, con el objetivo de mejorar la circulación, la seguridad y el acceso a servicios.

Avanzan los trabajos de construcción de 300 metros lineales de veredas en el barrio La Paloma, en la localidad de El Talar, con el objetivo de mejorar la circulación peatonal y reforzar la seguridad en una zona de alto tránsito vecinal.


Las obras se desarrollan sobre avenida La Paloma y la calle Paraguay, abarcando el perímetro del Centro de Atención Familiar y de la Salud, un punto clave para vecinos y vecinas que concurren diariamente a controles médicos, trámites y actividades comunitarias.


Los trabajos incluyen la colocación de baldosas y buscan ordenar el tránsito peatonal, facilitar el desplazamiento de personas mayores, niños y familias, y mejorar el acceso a paradas de colectivos, comercios y servicios esenciales del barrio.


Además de la mejora funcional, la intervención apunta al embellecimiento del entorno urbano, generando espacios más seguros y transitables, especialmente en horarios de alta circulación.


Durante lo que va de 2025, en distintos puntos del distrito se ejecutaron más de 50.000 metros cuadrados de veredas, tanto en áreas comerciales como residenciales, en el marco de un plan de mejora sostenida de la infraestructura peatonal.

