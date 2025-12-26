Trabajadores municipales de San Isidro realizan un paro de 72 horas por reclamos salariales

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro realizará un paro de 72 horas entre el viernes y el domingo por mejoras salariales y denuncias de incumplimientos de acuerdos. La intendencia de Ramón Lanús asegura que los servicios esenciales estarán garantizados y critica la violencia en las protestas.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro anunció un paro de 72 horas que comenzará el viernes y se extenderá hasta el domingo. La medida responde a reclamos salariales y denuncias de incumplimientos del convenio colectivo de trabajo, según informaron fuentes gremiales a este medio.

El secretario general del sindicato, Omar Arce, explicó: “El conflicto recrudeció. Tomamos esta medida por incumplimientos del convenio colectivo de trabajo. Incumplieron un acta por productividad, de $120.000, en el área de barrido. Se firmó en junio, para entrar en vigencia en julio, y no se puso en funcionamiento. Eso desencadenó en reducción horaria: en vez de trabajar hasta las 15, lo hacíamos hasta las 11. No fuimos tenidos en cuenta, el viernes, sábado y domingo habrá paro. Áreas como salud o espacio público trabajan sábado y domingo”.

Arce agregó: “Creíamos que nos iban a llamar, pero fueron acelerando las evaluaciones de desempeño y otras formas de presión. El fundamento del paro es que haya salarios dignos, basta de acoso laboral y que se cumpla el convenio colectivo. Las primeras cinco categorías de las siete del escalafón cobran básicos por debajo de $566.000, la línea de la indigencia. De 5000 trabajadores, 3000 cobran por debajo de la línea de indigencia”.

Desde la intendencia, liderada por Ramón Lanús, señalaron que la suma extra por productividad en el área de barrido no se planteó como un beneficio general. Según el municipio: “Hicimos una muy buena paritaria en junio, con un 10% de aumento ese mes y un 8% en agosto. El punto 10 del acuerdo era la creación de una comisión para una experiencia piloto. Planteamos que no íbamos a hacer aumentos generales, sino aumentos por productividad. A los barrenderos, que trabajan ocho horas, les propusimos hacer horas extras las últimas dos y agregar una hora más de trabajo, también concebida como extra. Hacían el cuadro de barrido que les corresponde y, después, medio cuadro más. Aumentábamos salarios y agregábamos una hora más. El gremio firmó y después le dijo a su base que venía un aumento de $120.000 para todos”.

El municipio remarcó que “dijeron que si no era para todos, no era para nadie. Creció el nivel de violencia”. Aclararon que los servicios estarán garantizados durante las tres jornadas de huelga y destacaron que otorgaron un bono de $150.000 para enero y un aumento salarial del 6% en ese mes.

El conflicto entre el sindicato y la gestión de Lanús se remonta al inicio de su mandato, con huelgas previas y diferencias sobre el manejo de los aumentos. “A los seis meses de gestión, hicimos un paro de 48 horas. No nos atendían y querían dar los aumentos solos”, recordó Arce.

El paro municipal en San Isidro se desarrollará tras el feriado de Navidad y afectará principalmente áreas administrativas, mientras que la recolección de residuos no se verá interrumpida, ya que es gestionada por la empresa privada Cliba.