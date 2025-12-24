Julio Zamora: “Deseo un 2026 con paz, prosperidad, trabajo y oportunidades para todos los vecinos de Tigre”

El intendente recorrió instituciones que prestan servicios durante la Nochebuena y dejó un mensaje enfocado en el trabajo, la economía y el acompañamiento a la comunidad.

En vísperas de Navidad, el intendente de Tigre, Julio Zamora, realizó su tradicional recorrida por distintas instituciones y dependencias municipales que permanecen operativas durante la Nochebuena, y dejó un mensaje con la mirada puesta en el año próximo.

“En un contexto donde el empleo escasea, lo que uno pretende es que la economía fluya y que el pan llegue a la mesa de todos los argentinos”, expresó el jefe comunal durante la jornada.

La recorrida comenzó en el Hogar Santa Rosa, ubicado en Tigre centro, continuó en el Centro de Operaciones Tigre (COT) y finalizó en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Benavídez, instituciones que cumplen tareas esenciales incluso en fechas festivas.

“Como todos los años, estamos visitando esas instituciones que trabajan por nosotros, que velan por nuestra comunidad y que realizan tareas solidarias”, señaló Zamora. Sobre el Hogar Santa Rosa, agregó: “Es una obra inmensa del Hogar Don Orione, que llena de orgullo a todos los vecinos de Tigre”.

En su paso por el COT, el intendente destacó el rol permanente del área de seguridad municipal: “Durante los 365 días del año, día y noche, están velando por la vida y los bienes de los vecinos”. Luego, al visitar a los Bomberos de Benavídez, expresó su agradecimiento “por toda la tarea que realizan en el cuidado de nuestra población”.

De cara a 2026, Zamora compartió su deseo para la comunidad local: “Paz, prosperidad y seguir siendo un Municipio seguro para todos los vecinos, con oportunidades para todos”. En ese sentido, remarcó las dificultades actuales: “En un contexto donde el trabajo escasea y hay dificultades económicas, lo que uno espera es que el próximo año la economía fluya y que el pan esté en la mesa de todos los argentinos”.

La recorrida se realizó durante el mediodía y, en cada establecimiento, el intendente dialogó con el personal a cargo para transmitir buenos deseos de cara a la Nochebuena. Además, compartió un brindis con los trabajadores y resaltó la labor de quienes cumplen funciones al servicio de la comunidad.

Durante la jornada, Julio Zamora puso en valor el compromiso y la vocación de servicio del personal municipal y de las fuerzas que trabajan para cuidar a los vecinos de Tigre, incluso en una fecha significativa como la Navidad.