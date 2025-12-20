Julio Zamora expuso su proyecto de limitación de altura ante comerciantes de Tigre

En una reunión con la Cámara de Comercio e Industria local, el intendente explicó la iniciativa enviada al Concejo Deliberante y se escucharon posturas del sector sobre el desarrollo urbano.

El intendente Julio Zamora mantuvo un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT), en el que expuso el proyecto de limitación de altura en Tigre que el Ejecutivo municipal elevó al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento.

La reunión se desarrolló en la sede de la entidad comercial y formó parte de una serie de encuentros impulsados por el Municipio para explicar los alcances de la iniciativa que busca regular las edificaciones en altura en el distrito.

Durante el intercambio, Zamora se refirió al objetivo del proyecto. “Fue una reunión muy buena con los integrantes de CACIT, charlando sobre el desarrollo urbano, de cómo pensamos la ciudad y de los desafíos que tenemos con nuestro proyecto de limitación de alturas para que se trate en el Honorable Concejo Deliberante lo antes posible y, de esa manera, permitir que Tigre siga creciendo”, expresó.

El jefe comunal también vinculó la discusión urbanística con la actividad económica. “Mucha gente está esperanzada en que dejemos este inconveniente judicial atrás para seguir adelante con el desarrollo del distrito”, señaló, y agregó: “El trabajo va de la mano del desarrollo urbano, por eso es muy importante que no se paren las obras y que sigamos adelante, con mucho cuidado frente a algún impacto negativo, pero sin detener el progreso de la ciudad”.

Según se expuso durante la reunión, el desarrollo urbano proyectado permitiría que alrededor de 40.000 vecinos y vecinas se incorporen al mercado laboral en los próximos años.

En el encuentro también se realizó un repaso del desarrollo urbanístico de Tigre desde la aprobación del código de zonificación de 1996 hasta la actualidad. Luego, los comerciantes intercambiaron opiniones con las autoridades.

El presidente de la entidad, Pablo Senestrari, manifestó: “Desde este espacio creemos que el desarrollo de una ciudad no se puede detener. Hay que avanzar planificadamente pensando en las generaciones jóvenes que quieren seguir viviendo en Tigre. Es clave mostrar un criterio que sea vivible para todos”.

Natalia, productora de Muzza Filia, afirmó: “Nuestra fábrica provee a muchos negocios de la Costa de Tigre. La urbanización es necesaria y todo aquel con el que hablo quiere venir a vivir acá. Que la ciudad crezca es un bien para todos”.