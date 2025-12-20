San Isidro cierra el año con una feria de emprendedores en la Plaza 9 de Julio de Martínez

Más de un centenar de emprendedores locales expondrán indumentaria, decoración, gastronomía y otros productos este sábado en la Plaza 9 de Julio. En caso de lluvia, se reprograma para el domingo.

San Isidro despedirá el año con una nueva edición de la feria de emprendedores locales, que se realizará este sábado en la Plaza 9 de Julio de Martínez, con la participación de más de 100 puestos que ofrecerán productos de elaboración local.

El encuentro se desarrollará de 14.30 a 21 horas en el espacio ubicado en Monseñor Larumbe y Necochea, donde vecinos y visitantes podrán recorrer un paseo comercial al aire libre con propuestas de indumentaria, decoración, joyería, artículos de cocina, juguetes, cosmética y otros rubros. En caso de lluvia, la feria se reprogramará para el domingo 21 de diciembre.

Desde el Municipio señalaron que se trata de la última gran feria del 2025, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de los emprendedores locales y fortalecer la producción del distrito.

“Estas ferias son una de las tantas formas que tenemos de acompañar a nuestros emprendedores, darles visibilidad y la posibilidad de que tengan un contacto cara a cara con los vecinos”, expresó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

Y agregó: “La del sábado será el corolario de un año intenso en el que trabajamos codo a codo con ellos y también con los artesanos locales”.

A lo largo de 2025, el Municipio trabajó con más de 500 emprendedores, organizó 40 ferias en distintos espacios públicos —algunas en el marco de aniversarios de localidades— y llevó adelante 12 talleres de capacitación dictados por especialistas, con el objetivo de brindar herramientas para el desarrollo de los proyectos productivos.

“Es un trabajo que profundizaremos en 2026, siempre con la meta de seguir generando vínculos con los que emprenden y forjando en comunidad un San Isidro con más herramientas para el trabajo, el crecimiento y la inclusión”, concluyó el funcionario.