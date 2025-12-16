Julio Zamora debatió con comerciantes de Troncos del Talar el proyecto de ordenanza de limitación de altura

El intendente de Tigre, Julio Zamora, presentó a los comerciantes de Troncos del Talar su proyecto de ordenanza de limitación de altura, buscando regular las edificaciones sobre la Av. Hipólito Yrigoyen y mantener un crecimiento ordenado del distrito.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con comerciantes de Troncos del Talar para dialogar sobre el desarrollo urbanístico de la Av. Hipólito Yrigoyen. El objetivo fue presentar la propuesta del Municipio para regular las edificaciones en altura, respaldada por la comunidad presente en la reunión realizada en la Biblioteca Popular de la localidad.

“Planteamos la propuesta que el Poder Ejecutivo municipal envió al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento, sobre todo para esta localidad. Hay una necesidad de seguir sosteniendo el crecimiento de la comunidad, la limitación que hacemos de la altura sobre todo donde no está regulado como es la ruta 197. Esto va a permitir tener un orden en el desarrollo”.

El jefe comunal agregó: “Intercambiamos distintas cuestiones de la vida diaria del centro comercial, las cuestiones que nos presentan las instituciones, distintos problemas que hacen a que tengamos un intercambio fecundo. Estas reuniones se van a realizar en distintos puntos del distrito y también participación vía web para que los vecinos puedan comunicar qué es lo que quieren para la comunidad”.

El encuentro se realizó en el marco de la medida cautelar del HCD, que impide edificaciones mayores a dos pisos, normativa que no figura en el código edilicio aprobado en 1996. Durante la reunión, Zamora realizó un recorrido histórico del desarrollo urbanístico del Municipio desde 1985 hasta la actualidad, y explicó las posibles consecuencias de la cautelar, como la reducción de puestos de trabajo, menor acceso a alquileres y viviendas en Tigre, y el deterioro de la industria local.

Los comerciantes presentes respaldaron la propuesta del intendente. Nahuel, comerciante de Troncos del Talar, destacó: “La iniciativa me parece bien, primero por los obreros que van a venir a trabajar en las obras. Así se desarrolla mejor el Municipio y puede llegar a su máximo potencial”.

Por su parte, Tomás, vecino de la localidad, expresó: “Fue una reunión muy nutritiva, se pudieron arreglar temas importantes y nos pusimos de acuerdo en muchos otros con la gente que tiene comercios en el Municipio. Estuvo el intendente Julio Zamora respondiendo a las preguntas, todo muy amable por suerte”.

Con este encuentro, el Municipio busca ordenar el crecimiento urbanístico de Troncos del Talar y promover la participación de comerciantes y vecinos en las decisiones sobre desarrollo edilicio y planificación urbana.