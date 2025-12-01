Más de 200 abogados debatieron en San Isidro sobre las vacantes judiciales y la crisis del sistema de justicia en Argentina

Más de 200 profesionales del derecho se reunieron en una quinta de San Isidro donde coincidieron en que el alto número de vacantes judiciales compromete la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica en todo el país.

Más de 200 profesionales del derecho de distintas provincias se reunieron en una quinta de San Isidro para analizar el funcionamiento del sistema de justicia y expresar preocupación por el alto nivel de vacantes judiciales en tribunales federales y provinciales. El encuentro, que cerró el año de actividades de la agrupación Abogados en Acción, reunió a abogados litigantes, autoridades judiciales, representantes de colegios profesionales y dirigentes institucionales.

Entre los presentes estuvieron la consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, Jimena de la Torre; el titular del Consejo de Entre Ríos, Mauro Vazón; el exministro de Justicia, Germán Garavano; el intendente de San Isidro, Ramón Lanús; el exembajador Diego Guelar; el exsenador Humberto Schiavoni y el secretario de Relaciones Internacionales porteño, Fulvio Pompeo.

También participaron referentes de distintos puntos del país, como la legisladora rionegrina Malala Frei, la concejal de Bariloche Samanta Echenique, su par de Almirante Brown Leticia Bontempo, y dirigentes de Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, Neuquén, Chubut y Misiones.

Gran parte del “5° Encuentro Federal” estuvo centrado en la situación de las vacantes judiciales, señaladas por numerosos participantes como uno de los principales desafíos institucionales para el año próximo. Según indicaron, el elevado número de cargos sin cubrir “debilita” el funcionamiento del sistema y “pone en riesgo la calidad institucional del país”.

Los discursos incluyeron críticas a la demora del Poder Ejecutivo en completar las designaciones y la preocupación por el impacto que genera la falta de jueces tanto en la eficiencia judicial como en la seguridad jurídica. También se mencionó la situación de la Corte Suprema, que desde la salida de Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado funciona con tres ministros, pese a que la ley 26.183 establece un total de cinco integrantes.

Durante su intervención, Jimena de la Torre destacó el papel de los profesionales del derecho y afirmó: “Cada uno de nosotros es protagonista para trabajar por mejorar el servicio de justicia en la Argentina”. Asimismo, sostuvo que la abogacía tiene “un rol político e institucional indelegable”.

Al referirse a su labor en el Consejo de la Magistratura, anticipó: “La agenda que estamos impulsando en materia de concursos más transparentes, ética y control de gestión judicial, fortalecimiento institucional y defensa de los honorarios profesionales se va a profundizar en 2026. Abogados en Acción va a continuar y ampliar ese camino, consolidando su presencia federal y acompañando a los abogados en cada rincón del país”.

El encuentro incluyó exposiciones del historiador italiano Loris Zanatta, profesor de la Universidad de Bolonia, y de la analista política Mora Jozami, titular de la consultora Casa Tres, quienes ofrecieron una mirada sobre el estado de las instituciones, la dinámica del sistema republicano y el rol del Poder Judicial en el escenario político actual.