Detuvieron en Nordelta al ex abogado de Wanda Nara, acusado de estafar al padre de Montiel y a la hija del ex intendente Posse

El abogado Nicolás Payarola, quien representó a Wanda Nara, fue arrestado este jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense. Payarola está acusado de once hechos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos, según confirmaron fuentes del caso. La detención fue realizada por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Payarola será indagado mañana viernes. Los allanamientos continuaban al cierre de esta nota, con otro procedimiento en la zona de Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°.

El Caso Posse, Montiel y la Fianza Millonaria

Hay seis víctimas registradas en el expediente que investiga el fiscal Cosme Iribarren de la UFI Benavidez. Una de ellas es María Macarena Posse, hija del ex intendente Gustavo Posse. Entre los imputados se encuentra también Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola.

El fiscal Iribarren descubrió que esta causa se cruza con otra de la Justicia porteña, donde el abogado fue procesado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones. El padre del futbolista, Juan Marcelo, es de hecho una de las víctimas en la causa de la Justicia sanisidrense.

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer un campo de 132 hectáreas en La Pampa a la familia Montiel, el cual pertenecía a otro cliente que supuestamente engañó. También propuso a los Montiel la entrega de una camioneta Toyota Hilux y un yate que serían propiedad de otras víctimas.

El letrado había logrado una eximición de prisión a mediados del año pasado, aunque luego tuvo que pagar una fianza de $40 millones.

La Denuncia de Macarena Posse y el Vínculo con Wanda Nara

Macarena Posse no fue clienta de Payarola, sino una colega con un negocio en común que involucró a Wanda Nara como protagonista. Posse representó a Nara y fue convocada en enero de este año por Payarola para trabajar en una causa que involucraba a la familia de la mediática influencer.

En su denuncia, Posse aseguró: “El convenio era entre nuestro estudio junto al estudio Payarola y Asociados con Wanda Nara. Desde el día uno, es decir el 21 de enero de 2025, se le dijo y explicó a Payarola que nosotras con mi socia no íbamos a trabajar sin tener el convenio firmado, a lo que Payarola respondió ‘Wanda está aca, todo adentro lo hablado, te envío el convenio’”.

El convenio incluía una cláusula que exigía a Nara pagar 600 mil dólares si revocaba el patrocinio al año, debido a “la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario, etc.”.

Posse continuó: “Dicho convenio fue aceptado por la clienta y por Payarola quien se había quedado con la copia firmada por la clienta para dárnosla a nosotras cosa que nunca sucedió”. Finalmente, el 1° de abril último, Nara le revocó el patrocinio a Posse. La abogada le reclamó el acuerdo por WhatsApp, pero la influencer “le clavó el visto para jamás responder”, lo que llevó a Posse a acudir a la Justicia.

Entre los pedidos realizados a la Bonaerense, el fiscal del caso pidió expresamente que se secuestre documentación vinculada a Wanda Nara, involucrada por Posse en su testimonio.

Momento de la detención