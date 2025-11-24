edición 7938 - visitas hoy 26140

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

OPERADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. CUIT 30-67877449-5, transfiere el fondo de EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y LUBRICENTRO – ANEXO - EXPENDIO DE GAS, Expediente de habilitación 4112-15.593/2000, con domicilio comercial en la calle Colectora este Nro. 25.903, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad PROYECTOS SUSTENTABLE S.A. CUIT 30-71238943-1. Circ.11 – Secc. F – Manz. 168 – Parc. 4 c - Zona C 1.-

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

OPERADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. CUIT 30-67877449-5, transfiere el fondo de BAR KIOSCO ALNACEN, Expediente de habilitación 4112-15.707/2000, con domicilio comercial en la calle Colectora este Nro. 25.903, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad PROYECTOS SUSTENTABLE S.A. CUIT 30-71238943-1. Circ.11 – Secc. F – Manz. 168 – Parc. 4 c - Zona C 1.-

Nene de 7 años baleado en Tigre: detuvieron a su tía tras una violenta discusión familiar
Benavídez: detienen a un hombre que circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro
La UNDelta reunió a investigadores de todo el país en un encuentro para pensar el Delta del Paraná
Martínez celebrará su 44 aniversario con música en vivo, talleres y descuentos especiales
Vecinos de Tigre disfrutaron una nueva edición de La Nocturna Peña en el mes de la tradición
