.
24.11.2025 - 19:39
Edicto: Transferencia de fondo de comercio
OPERADOR DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. CUIT 30-67877449-5, transfiere el fondo de EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS Y LUBRICENTRO – ANEXO - EXPENDIO DE GAS, Expediente de habilitación 4112-15.593/2000, con domicilio comercial en la calle Colectora este Nro. 25.903, de la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a la sociedad PROYECTOS SUSTENTABLE S.A. CUIT 30-71238943-1. Circ.11 – Secc. F – Manz. 168 – Parc. 4 c - Zona C 1.-