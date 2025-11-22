Martínez celebrará su 44° aniversario con música en vivo, talleres y descuentos especiales

El 29 de noviembre, la Plaza 9 de Julio será sede del festejo central del 44 aniversario de Martínez, con shows, talleres, gastronomía y feria de emprendedores, en una jornada abierta a toda la comunidad.

La ciudad de Martínez celebrará su 44° aniversario con un festejo central este sábado 29 de noviembre en la Plaza 9 de Julio, de 17 a 21 h, con propuestas gratuitas para toda la familia. En caso de lluvia, la actividad pasará al domingo 30.

Las celebraciones forman parte del cronograma de actividades que se desarrollan durante todo el mes en distintos puntos de la localidad. La subsecretaria de Cultura de San Isidro, Carolina Ruggero, destacó: “Habrá música en vivo, talleres, juegos para los chicos, feria de emprendedores locales, gastronomía y una torta de cumpleaños gigante para compartir y celebrar en comunidad”.

Desde las 17 h, los presentes podrán participar de talleres como “Mi pequeño arbolito”, a cargo de Florencia Sackmann, donde se confeccionarán arbolitos con piñas, corchos y pintura. También estará “Corazones y estrellas navideños”, con Vivi Heck, destinado a crear figuras en paño con estampados y deseos para el arbolito.

Además, “Un barquito que lleve mis sueños”, instalación participativa de Héctor Chiviló, y “Estampas a la carta”, dirigido por Alison Lelawski (Madame Schablon), ofrecerán espacios creativos para todo público.

A las 17.30 comenzará “Popping”, un show de ritmos y bailarines a cargo de Cristian Grosso, referente del hip hop, y Ares Barrios, docente y coreógrafo. Luego subirá al escenario Walter Melon, banda de punk formada en 2022.

A las 19.30 será el momento del tradicional corte de la torta, gentileza de la Panadería La Balcánica, y desde las 20 h se presentará Delfina Dj Bambi, de San Isidro, con un set de rock nacional.

Durante toda la jornada habrá juegos infantiles, feria de emprendedores para apoyar el comercio local y propuestas gastronómicas del barrio que ofrecerán panchos, empanadas, pizzas, tacos y bebidas hasta las 22 h.

Ruggero agregó: “Este festejo central completa una serie de actividades en Martínez, como la Ruta de Arte, música y danza en vivo, el debut de Nochecitas en San Isidro en el Paseo Fleming, una visita guiada y otras que nos permitieron festejar, habitar y compartir el espacio público”.

En el marco del aniversario, el viernes 21 de noviembre a las 18 h se presentará Old Time Sailors, banda local de folclore irlandés, en Alvear y el río. El show se suspende por lluvia.

Además, el viernes 28 y sábado 29 se desarrollará Martínez Ahorra, programa que ofrecerá descuentos y promociones en más de 70 comercios de la zona. Los locales adheridos pueden consultarse en: https://www.sanisidro.gob.ar/ahorraentubarrio