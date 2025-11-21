edición 7935 - visitas hoy 41483

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Vecinos de Tigre disfrutaron una nueva edición de La Nocturna Peña en el mes de la tradición

Vecinos de Tigre disfrutaron una nueva edición de La Nocturna Peña en el mes de la tradición
En el cuartel de Bomberos Voluntarios del centro de Tigre, el Municipio realizó una nueva jornada folclórica del ciclo La Nocturna Peña, con entrada libre y gratuita y la presencia de artistas locales.

En el mes de la tradición, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición de La Nocturna Peña en el salón del cuartel de los Bomberos Voluntarios del centro de la ciudad. Vecinos y vecinas participaron del ciclo cultural municipal, abierto a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.


La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañó la actividad. “Es una alegría ver a tantos vecinos pasarla bien con este ciclo que ya es un clásico en el Municipio de Tigre. El impulso de nuestro intendente Julio Zamora es fundamental para llevar propuestas de estas características a los barrios”, expresó durante la jornada.


El evento, que además contó con la presencia de la concejala Marilina Silva, ofreció presentaciones de Néstor Arias, Fernanda Mores, Sayani Folk, Sangre Nueva y el Ballet “Querencia Gaucha”, que fueron ovacionados por las familias presentes.


La propuesta forma parte del programa municipal que busca promover el folclore y acercar espectáculos tradicionales a distintos puntos del distrito.

Últimas Noticias

El Municipio de Tigre celebró la Semana del Prematuro en el Hospital Materno Infantil
El Municipio de Tigre celebró la Semana del Prematuro en el Hospital Materno Infantil
Dos detenidos por la brutal golpiza a un joven en una cancha de alquiler en Mariano Acosta
Dos detenidos por la brutal golpiza a un joven en una cancha de alquiler en Mariano Acosta
Las casas de apuestas extranjeras: una mirada profunda
Las casas de apuestas extranjeras: una mirada profunda
¿Qué significa un “casino sin licencia” en España?
¿Qué significa un “casino sin licencia” en España?
Ramón Lanús alertó sobre el uso de celulares en cárceles y la inseguridad en el conurbano
Ramón Lanús alertó sobre el uso de celulares en cárceles y la inseguridad en el conurbano
Tigre refuerza la vacunación ante el brote de Tos Convulsa
Tigre refuerza la vacunación ante el brote de Tos Convulsa