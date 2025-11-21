Vecinos de Tigre disfrutaron una nueva edición de La Nocturna Peña en el mes de la tradición

En el cuartel de Bomberos Voluntarios del centro de Tigre, el Municipio realizó una nueva jornada folclórica del ciclo La Nocturna Peña, con entrada libre y gratuita y la presencia de artistas locales.

En el mes de la tradición, el Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición de La Nocturna Peña en el salón del cuartel de los Bomberos Voluntarios del centro de la ciudad. Vecinos y vecinas participaron del ciclo cultural municipal, abierto a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañó la actividad. “Es una alegría ver a tantos vecinos pasarla bien con este ciclo que ya es un clásico en el Municipio de Tigre. El impulso de nuestro intendente Julio Zamora es fundamental para llevar propuestas de estas características a los barrios”, expresó durante la jornada.

El evento, que además contó con la presencia de la concejala Marilina Silva, ofreció presentaciones de Néstor Arias, Fernanda Mores, Sayani Folk, Sangre Nueva y el Ballet “Querencia Gaucha”, que fueron ovacionados por las familias presentes.

La propuesta forma parte del programa municipal que busca promover el folclore y acercar espectáculos tradicionales a distintos puntos del distrito.