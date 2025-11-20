El Municipio de Tigre celebró el Día Mundial de la Diabetes con controles y concientización

En distintas localidades de Tigre, el Municipio llevó adelante controles médicos, asesoramiento nutricional, test rápidos y actividades de concientización por el Día Mundial de la Diabetes, sumando más de 400 vecinos atendidos.

El Municipio de Tigre realizó diversas actividades por el Día Mundial de la Diabetes con el objetivo de concientizar y prevenir la enfermedad, alcanzando a más de 400 vecinos y vecinas de distintas localidades.

Durante la jornada se ofrecieron controles médicos, asesoramiento nutricional, información sobre agroecología y huertas, control de presión arterial y glucemia, además de test rápidos de VIH y sífilis. La iniciativa también contó con stands informativos de los distintos servicios que brinda el municipio.

Las actividades se desarrollaron en Don Torcuato, Tigre Centro, Benavidez, El Talar y General Pacheco, acercando los servicios a toda la comunidad.

Asimismo, para visibilizar la fecha, el Palacio Municipal, el puente Sacriste y el Honorable Concejo Deliberante se iluminaron de azul, color que simboliza la unidad de la comunidad internacional en la lucha contra la diabetes.

De la jornada participaron las secretarías de Salud, de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, de Mujeres, Género e Infancia, y la Subsecretaría de Deportes, acompañando la articulación de los distintos servicios y actividades de prevención.