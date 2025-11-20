Cayó una banda narco tras una serie de allanamientos en Tigre, San Martín y cárceles bonaerenses

Una investigación de un año y siete meses permitió desarticular una organización narco que operaba desde tres cárceles bonaerenses. Gendarmería realizó catorce allanamientos en Tigre y San Martín, donde secuestró droga, armas y dinero. Hay cinco detenidos.

Tras un año y siete meses de investigación, el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional irrumpió en múltiples viviendas de Tigre y San Martín, mientras otros equipos ingresaban simultáneamente en celdas de tres unidades penitenciarias. Así comenzó la caída de una banda narco que manejaba su estructura desde prisión.

La causa, iniciada por orden del Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, se sostuvo sobre escuchas telefónicas, análisis de datos y entrecruzamiento de información. Ese trabajo permitió reconstruir el funcionamiento de una red que compraba, almacenaba y distribuía droga en el norte del conurbano. Su base operativa estaba en Rincón de Milberg, en Tigre.

Al avanzar la investigación, los gendarmes identificaron al jefe: un preso de la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, que a diario se comunicaba con otros dos internos alojados en la Unidad 31 de Florencio Varela y la Unidad 1 de Olmos. Desde allí impartían instrucciones a familiares que actuaban en el exterior, encargándose del movimiento de la droga y de la administración del dinero.

La red operaba con un sistema diseñado para evitar rastreos, alternando canales de comunicación y circuitos de pago. Esa estructura quedó expuesta cuando, con la orden judicial en mano, los efectivos realizaron catorce allanamientos simultáneos en Tigre, San Martín y las tres prisiones involucradas.

En los operativos se secuestraron casi 2 kilos de cocaína, 14,5 kilos de marihuana, 75 plantas y cogollos de cannabis, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, tres armas de fuego, 94 municiones, más de 4 millones de pesos, 19.080 dólares, 32 celulares, dos motocicletas y agendas con anotaciones que detallaban movimientos y contactos.

El dispositivo dejó cinco detenidos: cuatro mujeres y un hombre, todos mayores de edad. Quedaron a disposición del juzgado acusados por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes.

En el despliegue intervinieron unidades especializadas como la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses y la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Campo de Mayo. Para los investigadores, el golpe permitió desarticular la logística financiera y operativa de un engranaje criminal conducido desde prisión.

Con la banda caída, la causa continúa su curso. Las autoridades buscan establecer si existen otros vínculos externos que hayan sostenido el circuito narco detectado entre Tigre, San Martín y el sistema penitenciario bonaerense.