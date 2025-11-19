Rotary Club de Tigre entregó premios del Proyecto Innovación a estudiantes de escuelas técnicas

El Rotary Club de Tigre llevó adelante la entrega de premios de la última edición del Proyecto Innovación, una iniciativa destinada a fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo tecnológico entre estudiantes de Escuelas técnicas del distrito. La jornada reunió a alumnos, docentes, autoridades educativas y miembros de la comunidad rotaria.
El Primer Premio fue otorgado a la Escuela Técnica N.º 1 de El Talar por su proyecto “Azedacare”, una crema fúngica natural destinada al tratamiento del pie de atleta. El trabajo, desarrollado por Leila Ibarra, Maitena Ibarra y Mariana Gaspar bajo la guía de la profesora Yanina Rodríguez, destacó por su potencial práctico y su enfoque creativo ante una problemática cotidiana.
El Segundo Premio correspondió a la Escuela Técnica Henry Ford, con “Smart Shower”, un sistema inteligente diseñado para optimizar el consumo de agua y energía, demostrando un fuerte compromiso con la sustentabilidad y la eficiencia en el hogar.
Durante la ceremonia, las autoridades del Rotary Club de Tigre resaltaron el talento y la dedicación de los estudiantes. Oscar Scotto afirmó: “Para nosotros, desde el Rotary Club de Tigre, es un orgullo enorme ver el talento y la dedicación que demostraron todos los estudiantes que participaron de esta edición del Proyecto Innovación. Cada uno de estos trabajos refleja no solo creatividad, sino también compromiso con la comunidad y una enorme capacidad para transformar ideas en soluciones reales. Felicitamos a las escuelas, a los docentes y especialmente a los chicos y chicas que se animaron a presentar sus proyectos. Ustedes son una inspiración.”
Por su parte, Hernán Galdeano agregó: “Hoy celebramos mucho más que una entrega de premios: celebramos el esfuerzo, la constancia y la pasión por aprender. Cada proyecto demuestra que cuando se les brinda a los jóvenes herramientas y espacios para crear, los resultados superan cualquier expectativa. Desde Rotary seguimos comprometidos con impulsar iniciativas que fomenten la educación técnica, la innovación y el desarrollo de habilidades para los desafíos actuales y futuros.”
La jornada culminó en un clima de orgullo y celebración, reafirmando el compromiso del Rotary Club de Tigre con la educación técnica, la innovación y los proyectos con impacto social.