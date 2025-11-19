Rotary Club de Tigre entregó premios del Proyecto Innovación a estudiantes de escuelas técnicas

El Rotary Club de Tigre reconoció la creatividad y el esfuerzo de estudiantes de escuelas técnicas en la entrega de premios del Proyecto Innovación. Los galardonados presentaron proyectos con impacto real, desde soluciones de salud hasta sistemas sustentables.

El Rotary Club de Tigre llevó adelante la entrega de premios de la última edición del Proyecto Innovación, una iniciativa destinada a fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo tecnológico entre estudiantes de Escuelas técnicas del distrito. La jornada reunió a alumnos, docentes, autoridades educativas y miembros de la comunidad rotaria.

El Primer Premio fue otorgado a la Escuela Técnica N.º 1 de El Talar por su proyecto “Azedacare”, una crema fúngica natural destinada al tratamiento del pie de atleta. El trabajo, desarrollado por Leila Ibarra, Maitena Ibarra y Mariana Gaspar bajo la guía de la profesora Yanina Rodríguez, destacó por su potencial práctico y su enfoque creativo ante una problemática cotidiana.

El Segundo Premio correspondió a la Escuela Técnica Henry Ford, con “Smart Shower”, un sistema inteligente diseñado para optimizar el consumo de agua y energía, demostrando un fuerte compromiso con la sustentabilidad y la eficiencia en el hogar.

Durante la ceremonia, las autoridades del Rotary Club de Tigre resaltaron el talento y la dedicación de los estudiantes. Oscar Scotto afirmó: “Para nosotros, desde el Rotary Club de Tigre, es un orgullo enorme ver el talento y la dedicación que demostraron todos los estudiantes que participaron de esta edición del Proyecto Innovación. Cada uno de estos trabajos refleja no solo creatividad, sino también compromiso con la comunidad y una enorme capacidad para transformar ideas en soluciones reales. Felicitamos a las escuelas, a los docentes y especialmente a los chicos y chicas que se animaron a presentar sus proyectos. Ustedes son una inspiración.”

Por su parte, Hernán Galdeano agregó: “Hoy celebramos mucho más que una entrega de premios: celebramos el esfuerzo, la constancia y la pasión por aprender. Cada proyecto demuestra que cuando se les brinda a los jóvenes herramientas y espacios para crear, los resultados superan cualquier expectativa. Desde Rotary seguimos comprometidos con impulsar iniciativas que fomenten la educación técnica, la innovación y el desarrollo de habilidades para los desafíos actuales y futuros.”

La jornada culminó en un clima de orgullo y celebración, reafirmando el compromiso del Rotary Club de Tigre con la educación técnica, la innovación y los proyectos con impacto social.