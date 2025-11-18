Monotributistas y autónomos: cambios en el débito automático de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó la Resolución General 5790/2025, que permite dar de baja la adhesión al débito automático para trabajadores autónomos, monotributistas y personal de casas particulares tras cuatro rechazos consecutivos. Conocé cómo impacta esta medida en tus pagos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que los intentos de débito automático en cuentas bancarias se discontinuarán cuando se acumulen varios rechazos consecutivos en el pago de obligaciones. La medida aplica a trabajadores autónomos, monotributistas y personal de casas particulares.

El cambio fue formalizado este martes mediante la Resolución General 5790/2025, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, ante tres rechazos consecutivos, ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico para que regularice la situación. En caso de que persista un cuarto rechazo, la adhesión al débito automático será dada de baja.

La resolución responde a la detección de rechazos reiterados de débitos por distintos motivos —como cuenta cerrada o suspendida, falta de fondos u orden de no pagar— que generan costos operativos para el organismo. Según el texto oficial, “se han verificado, en forma reiterada y consecutiva, rechazos de débitos directos en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de algunos contribuyentes por distintos motivos … lo que genera un costo en concepto de comisiones para este Organismo”.

El organismo destacó que la medida busca mejorar la administración tributaria y establece pautas claras para discontinuar los intentos de débito tras una cantidad determinada de rechazos consecutivos.

Asimismo, la resolución aclara que la adhesión al débito directo dependerá de una solicitud previa del contribuyente en su entidad bancaria. Si la adhesión se solicita antes del día 20 de cada mes, comenzará a regir al mes siguiente.

Los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito automático deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados por su banco.