Julio Zamora supervisó la ampliación del Jardín de Infantes N°935 en Troncos del Talar

El intendente Julio Zamora recorrió el Jardín de Infantes N°935 de Troncos del Talar, donde el Municipio construye dos aulas con baño y nuevas conexiones internas para acompañar el crecimiento de la matrícula.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó las obras de ampliación que el Municipio ejecuta en el Jardín de Infantes N°935 de Troncos del Talar, donde se construyen dos nuevas aulas con baño y una conexión interna entre los edificios que forman parte del establecimiento.

El jefe comunal destacó que los trabajos buscan acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones de aprendizaje de la comunidad educativa. “Estuvimos recorriendo el establecimiento donde estamos ampliando el espacio educativo que responde a la demanda por el crecimiento de la matrícula. Desde el Municipio de Tigre continuamos apostando por la educación pública como un eje de la gestión”, señaló Zamora.

Las obras, financiadas con fondos municipales, incluyen la construcción de dependencias nuevas y la integración de los dos bloques edilicios que conforman el jardín, con el objetivo de optimizar los espacios disponibles para docentes y alumnos.

Durante la recorrida, Zamora dialogó con directivos y personal docente para conocer sus necesidades y las problemáticas que enfrenta la comunidad de Troncos del Talar, en el marco de un programa de seguimiento de infraestructura escolar que el Municipio desarrolla en toda la ciudad.