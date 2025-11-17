Desarrolladores debatieron en Tigre el impacto del financiamiento privado en el mercado inmobiliario

En Remeros Brickell, desarrolladores y especialistas debatieron sobre el rol del financiamiento privado en el acceso a la vivienda, el crecimiento del mercado inmobiliario y la expansión urbana de Tigre, en un encuentro que reunió a figuras clave del sector.

El evento se desarrolló en Remeros Brickell, donde referentes del sector inmobiliario y periodistas analizaron el rol del financiamiento privado en el crecimiento económico. El almuerzo de prensa giró en torno al conversatorio “El financiamiento como motor del crecimiento de Argentina”, en un contexto donde el crédito hipotecario tradicional se mantiene en niveles mínimos, representando apenas el 0,2% del PBI.

Durante el encuentro, el socio y fundador de Brickell Developers, Daniel Szylder, sostuvo que las desarrolladoras comenzaron a asumir un papel que históricamente pertenecía a los bancos. “Con la financiación directa damos acceso a proyectos en pozo o unidades terminadas con condiciones claras y cuotas posibles. No se trata de reemplazar al sistema financiero, sino de sumar soluciones reales para que más gente pueda cumplir el sueño de la vivienda”, afirmó.

Szylder también destacó el proceso de transformación urbana que la empresa impulsa en el Camino de los Remeros. “Estamos generando una verdadera transformación en la zona. Creemos que es el inicio de un nodo que empezó con el desarrollo de Sunny, que sin lugar a dudas va a tener mucho éxito en un área que antes era considerada la puerta de atrás de Tigre y hoy es clave en la expansión hacia zonas consolidadas como Nordelta”, señaló.

El conversatorio contó con la moderación del periodista Maxi Montenegro y con la participación de Marcelo Orfila (Narvaez Desarrollos), Diego Cazes (LJ Ramos) y Martín Boquete (Toribio Achaval), con el aval de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Tigre. Los participantes coincidieron en que el financiamiento privado se consolidó como un motor para dinamizar la inversión y redefinir el acceso a la vivienda, mediante esquemas flexibles y previsibles.

Los panelistas también analizaron el contexto económico. Montenegro planteó que, pese a la coyuntura, existen perspectivas positivas para los próximos meses con señales de reactivación en distintos sectores. En esa línea, Szylder evaluó que los créditos respaldados en boletos de compraventa representan “un cambio estructural muy favorable para el mercado inmobiliario”, al ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer la cadena de valor del sector.

El crecimiento sostenido de Tigre fue otro de los ejes del encuentro. Los desarrolladores remarcaron la demanda creciente que registra el distrito y la oportunidad que representa su valor competitivo de la tierra, la disponibilidad para nuevos proyectos y un ecosistema urbano en expansión.

Durante el conversatorio se abordó además la reciente ordenanza del Concejo Deliberante de Tigre que limita temporalmente las alturas de edificación. Los expositores destacaron la importancia de marcos regulatorios claros que acompañen el desarrollo responsable, y aclararon que la medida no afecta a los proyectos ya aprobados ni a los que están en construcción. Señalaron también que iniciativas como las de Brickell se orientan a un modelo sustentable, integrado al entorno y con impacto positivo para la comunidad.

En el cierre del evento, Brickell Developers presentó una línea propia de financiación en 60 cuotas a tasa cero, destinada a un stock exclusivo de unidades en Remeros Brickell. Además, anunció “Equipamiento Brickell”, una nueva unidad de negocios orientada a potenciar cada espacio con diseño y confort.

Los asistentes recorrieron los avances de obra de Remeros Brickell y visitaron el complejo Sunny, donde observaron el nivel de calidad de los desarrollos. Brickell Developers sostiene que su propuesta apunta a crear comunidades inteligentes, conectadas y sostenibles dentro del Nuevo Tigre, con proyectos que combinan diseño arquitectónico, urbanismo moderno y entornos naturales.