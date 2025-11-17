San Isidro inauguró el Playón Deportivo en Beccar con mejoras integrales para la comunidad

El Municipio de San Isidro inauguró el Playón Deportivo en Beccar, denominado “La Canchita del Fondo”, consolidando un espacio de encuentro para los barrios Uspallata e Iberlucea. La obra incluyó mejoras integrales, juegos infantiles, iluminación y parquización.

Con una jornada de actividades y una fiesta para toda la familia, el Municipio de San Isidro inauguró el sábado el nuevo Playón Deportivo en Beccar, denominado “La Canchita del Fondo”, ubicado en la intersección de Padre Acevedo y Los Patos. La obra unifica la vida comunitaria de los barrios Uspallata e Iberlucea, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para vecinos de todas las edades.

El intendente Ramón Lanús participó del acto y destacó la importancia del espacio: “Durante mucho tiempo, este playón estuvo olvidado y abandonado; hoy eso cambió para siempre. Estamos invirtiendo y trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Comenzamos poniendo en valor los espacios comunes, priorizando a los más chicos y a los jóvenes”. Además, remarcó: “Este es un logro compartido, fruto del trabajo en territorio y de los encuentros vecinales”.

Mejoras realizadas

Las áreas de Desarrollo Social, Deportes y Espacios Verdes trabajaron en conjunto para transformar el playón en un espacio seguro y atractivo. Las intervenciones incluyeron:



Parquización: plantación de 20 árboles nuevos, canteros y renovación del césped.

plantación de 20 árboles nuevos, canteros y renovación del césped.

Juegos y recreación: instalación de un patio infantil con arenero, equipamiento aeróbico, bancos, mesas de picnic y un juego de ajedrez.

instalación de un patio infantil con arenero, equipamiento aeróbico, bancos, mesas de picnic y un juego de ajedrez.

Infraestructura: cerramiento parcial de la cancha, tareas de pintura y colocación de nuevas luminarias.



El nuevo Playón Deportivo en Beccar se consolida así como un lugar de encuentro, fomentando la vida comunitaria y promoviendo actividades deportivas y recreativas para chicos, jóvenes y familias de los barrios Uspallata e Iberlucea.