Julio Zamora acompañó el Día de la Tradición en Benavidez y destacó la identidad y sueños de la comunidad

En la Escuela Primaria N° 54 de Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó a la comunidad educativa en el acto por el Día de la Tradición, una jornada dedicada a poner en valor las costumbres y la cultura de Argentina.

Durante el evento, Zamora destacó la importancia de la identidad local y la perseverancia de los vecinos:

“Es un día donde cobran relevancia la historia y los valores. Es muy importante defender la identidad de Tigre, que es un pueblo que no abandona sus sueños y quiere vivir mejor. Debemos seguir marcando la identidad del territorio que tiene a la solidaridad como eje”.

La actividad se llevó adelante en horas de la mañana e inició con el ingreso de las banderas nacional y provincial, seguido de la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, la directora del establecimiento, Noelia Santos, dedicó unas palabras donde resaltó la importancia de luchar por un mejor futuro para los estudiantes y la comunidad.

Al cierre del acto formal, Julio Zamora brindó un discurso reafirmando el acompañamiento del Municipio con la comunidad educativa. La jornada culminó con números artísticos folclóricos interpretados por alumnos y alumnas de la Escuela Primaria N° 54, donde se celebraron las raíces y tradiciones argentinas.

Significado del Día de la Tradición

El Día de la Tradición se celebra cada 10 de noviembre en Argentina, en conmemoración del nacimiento de José Hernández, autor del histórico poema Martín Fierro. La fecha recuerda las raíces culturales y las costumbres del país, promoviendo su preservación en el ámbito educativo y comunitario.