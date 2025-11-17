Julio Zamora encabezó el Día de la Militancia Peronista en Tigre y llamó a reflexionar sobre el futuro del PJ

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó un multitudinario acto por el Día de la Militancia Peronista en la sede de USIMRA en Benavídez, donde llamó a reflexionar sobre el futuro del Partido Justicialista y destacó la importancia de los valores del peronismo por sobre los nombres.

Con un llamado a la reflexión y análisis del futuro político del Partido Justicialista, el intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el acto por el Día de la Militancia Peronista en la localidad de Benavídez.

El encuentro, que contó con la asistencia de dirigentes y allegados al PJ local, se llevó adelante en la sede de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA). Allí, los presentes dialogaron sobre la coyuntura nacional, provincial y distrital.

Durante el acto, Zamora subrayó que la palabra “ajuste” no forma parte del diccionario de su gestión y destacó la relevancia de los valores del peronismo por sobre los nombres:

“Es un día de reflexión teniendo en cuenta lo simbólico de la fecha. En ese marco, muchos de nosotros que provenimos del peronismo estamos ante encrucijadas que nos plantea esta nueva etapa que vive la Argentina con la necesidad de resignificar el movimiento nacional y popular”.

Humanismo y construcción política

El jefe comunal enfatizó la idea del “humanismo argentino y la necesidad de rever la construcción política”. En este sentido, agregó:

“Tenemos que tener un peronismo ampliado hacía otros sectores de la sociedad, porque hay otro país posible con trabajo para todos los vecinos y vecinas. El Estado tiene que ser un espacio de cuidado para la comunidad”.

Reflexión sobre la actualidad y futuro del PJ

El acto permitió que Zamora dialogara con los militantes sobre la actualidad económica y social a nivel nacional, provincial y distrital. Los dirigentes locales también reflexionaron sobre el presente del partido en el territorio, así como el horizonte de cara a las próximas elecciones nacionales.

El encuentro en USIMRA, Benavídez, consolidó un espacio de debate y análisis del futuro del Partido Justicialista, con énfasis en la ampliación de su base y en los valores que identifican al peronismo.