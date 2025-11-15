edición 7929 - visitas hoy 19401

Tigre

Julio Zamora reconoció a Enzo Chentola, medallista de oro en los Panamericanos Brasil 2025

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió a Enzo Chentola, joven taekwondista de 14 años diagnosticado con síndrome de Tourette, tras sus destacadas medallas de oro en los Juegos Panamericanos disputados en Curitiba, Brasil.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho municipal a Enzo Chentola, joven taekwondista de 14 años que se destacó en los Juegos Panamericanos Brasil 2025, obteniendo dos medallas de oro en Curitiba. Durante el encuentro, Zamora reafirmó el acompañamiento del Municipio con el deporte y destacó su importancia como práctica para el desarrollo de la sociedad.


El jefe comunal enfatizó la relevancia de las obras de infraestructura que se realizan en distintos puntos del distrito para apoyar a atletas de alto rendimiento, y sostuvo: “Es muy importante continuar impulsando y apoyando a los deportistas locales para que puedan progresar en las diferentes disciplinas. Esta es una hermosa historia de superación personal”.


Durante la reunión, Zamora dialogó con el joven deportista y reconoció tanto sus logros deportivos como su historia de vida, marcada por el diagnóstico de síndrome de Tourette.


Enzo Chentola expresó: “Practico taekwondo desde que tengo 9 años. Comencé en la actividad por el síndrome de Tourette que me diagnosticaron. Estoy súper contento y agradezco a todos por el reconocimiento, me recibieron con mucha hospitalidad”.


El joven atleta cuenta con un historial destacado en la disciplina. Este año, además de sus medallas de oro en Curitiba, participó del Torneo Nacional de la Provincia de Chaco, donde rindió examen y obtuvo el segundo dan del cinturón negro. Su trayectoria refleja no solo talento deportivo, sino también una historia de perseverancia y superación personal.

