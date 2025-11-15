Frente Renovador cuestiona a Valenzuela por justificar aumentos de combustibles sin transparencia

Legisladores y legisladoras del Frente Renovador criticaron al intendente de Tres de Febrero y senador electo, Diego Valenzuela, por intentar justificar subas en los combustibles sin brindar información clara a la ciudadanía.

Legisladores y legisladoras del Frente Renovador cuestionaron al intendente de Tres de Febrero y senador provincial electo, Diego Valenzuela, por intentar justificar los aumentos de combustibles sin brindar información clara a la sociedad. La discusión se dio a través de publicaciones en la red social X, donde acusaron al gobierno de “ocultar sus propios errores atacando a quienes defienden la transparencia y el bolsillo de los argentinos”.

La diputada nacional electa, Jimena López, remarcó la falta de inversiones concretas en el sector energético bajo la gestión libertaria y señaló: “La transparencia en los incrementos es para darle previsibilidad a la gente”. Agregó: “Ocultar los aumentos sólo busca tapar que están arruinando la diaria de los trabajadores”.

En tanto, la diputada provincial reelecta, Ayelén Rasquetti, cuestionó la doble vara del oficialismo: “Mientras hablan de ‘transparencia’, sostienen en municipios contratos directos millonarios sin licitación y con vínculos familiares evidentes”. Y añadió: “¿De qué transparencia hablan? Preocúpense por explicar sus contrataciones, el negocio de Libra, el 3% de Karina y dejen de correr la discusión para beneficiar a los poderosos”.

Por su parte, Sofía Vannelli, diputada provincial electa por la sexta sección, sostuvo que informar con anticipación los aumentos no perjudica la venta de combustibles sino que protege al consumidor, ya que se trata de un commodity: “Avisar permite prever gastos, cargar antes y evitar abusos en las rutas. ¿De qué lado están? ¿Del lado de la gente o del lado de los vivos?”

Finalmente, la concejala de Tres de Febrero, Jimena Bondaruk, enfatizó la importancia de la información pública para garantizar la libre elección del consumidor: “Es cierto, sin un precio fijado puede haber margen para que el consumidor elija mejor. Pero seamos serios, sin información pública, sin herramientas de comparación y sin transparencia real, la libertad de elegir es una ficción”. Y agregó: “Ya conocemos cómo funciona esto en Argentina: cuando el Estado se retira y los datos desaparecen, no hay competencia, pero sí oligopolios ganando a costa del bolsillo de la gente”.