El HCD de Escobar derogó la ordenanza del bingo en Maschwitz y creó el Consejo Municipal de Educación

En una sesión marcada por fallos judiciales y presión vecinal, el Concejo Deliberante de Escobar dejó sin efecto la norma que permitía instalar un bingo en Maschwitz y aprobó la creación de un nuevo órgano para planificar políticas educativas locales.

El Concejo Deliberante de Escobar derogó por unanimidad la ordenanza que habilitaba un emprendimiento comercial en Ingeniero Maschwitz que incluía la instalación del Bingo de Villa Ramallo sobre la Ruta Provincial 26. La decisión se tomó en la décima sesión ordinaria, en línea con los fallos judiciales adversos y con el pedido del intendente Ariel Sujarchuk. En la misma jornada, el cuerpo aprobó la creación del Consejo Municipal de Educación.

La ordenanza anulada —Nº 6350/24, aprobada a fines de 2024— había sido impulsada por el concejal del PRO Leandro Goroyesky. El proyecto contemplaba un complejo de unos 10.000 metros cuadrados con locales, hotelería y una sala de bingo en un predio de zonificación residencial.

La iniciativa despertó una rápida oposición vecinal, que presentó un recurso judicial encabezado por el abogado Alonso Carli. La Justicia determinó que el municipio no había cumplido con la normativa vigente: faltaban estudios de impacto ambiental, autorizaciones provinciales y la convalidación obligatoria para cambios de uso de suelo según el Decreto-Ley 8912/77. La medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Zárate-Campana fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, que mantuvo detenido el proyecto.

Ante ese panorama, Sujarchuk solicitó al Concejo la derogación de la ordenanza. En la sesión del miércoles 12 de noviembre, los concejales resolvieron dejarla sin efecto atendiendo a los fallos judiciales y al rechazo vecinal, que consideraba el emprendimiento incompatible con el perfil del barrio.

De manera paralela, el Concejo aprobó la creación del Consejo Municipal de Educación de Escobar, un organismo integrado por representantes del municipio, del sistema educativo estatal y privado, inspectores, directivos y cooperadoras. Su objetivo será diseñar, articular y evaluar políticas educativas en coordinación con los gobiernos provincial y nacional. Desde La Libertad Avanza no acompañaron la iniciativa, al argumentar que ya existe una Secretaría de Educación y que el nuevo ente resultaría “innecesario”.

Las resoluciones adoptadas reflejan un debate más amplio en la política local: por un lado, el modelo de desarrollo urbano y el cumplimiento de las normativas ambientales; por el otro, el rol del Estado municipal en la planificación educativa. Mientras el oficialismo intenta recuperar iniciativa política, la oposición busca marcar límites en un escenario pos electoral.