Vicente López

Vicente López moderniza la Escuela Manuel Dorrego para sumar jornada completa

Soledad Martínez, Florida Oeste
La Escuela Municipal Manuel Dorrego de Florida Oeste avanza con trabajos de ampliación y renovación que permitirán implementar la jornada completa desde el próximo ciclo lectivo, con espacios más modernos y equipamiento actualizado.

La Escuela Municipal Manuel Dorrego de Florida Oeste avanza con un proceso de ampliación y modernización que permitirá implementar la jornada completa desde el próximo ciclo lectivo. La intendenta Soledad Martínez recorrió la obra, que busca ofrecer espacios más cómodos, modernos y adecuados para el aprendizaje y la enseñanza.


Actualmente, los equipos trabajan en la instalación sanitaria, eléctrica y de agua, junto con tareas de mampostería y revoque. Está previsto que las obras finalicen en los primeros días de febrero, listas para el inicio del nuevo año escolar.


Las tareas incluyen la ampliación de la cocina y las oficinas administrativas, la reforma integral de la sala de maestros, dirección, secretaría y baños de planta baja, además de la renovación de pisos, techos e instalaciones de servicios. También se desarrollan trabajos de pintura en áreas comunes y se incorpora nuevo equipamiento para la cocina, con el fin de que los chicos accedan a alimentos saludables.


La ampliación tiene un valor especial porque la escuela se encuentra en proceso de implementar la jornada completa en todos sus cursos. Esto permitirá duplicar las horas de aprendizaje y reforzar contenidos clave como lengua y matemática, además de potenciar el trabajo en ciencia, tecnología, robótica, programación e inglés.


Desde el Municipio de Vicente López se impulsa un plan integral de mejoras edilicias que alcanza a más de 20 instituciones educativas. El objetivo es que cada escuela pública municipal continúe ofreciendo una educación de calidad, con espacios modernos y adecuados para acompañar el aprendizaje en cada etapa.

