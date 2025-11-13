Caída del empleo registrado en Argentina: agosto cerró con 11.229 puestos menos y se acumulan ocho meses de retroceso

El mercado laboral argentino profundizó su deterioro: en agosto se perdieron 11.229 empleos registrados, y septiembre habría extendido la tendencia negativa. El retroceso impactó en el sector privado, público y trabajo en casas particulares, con ocho meses consecutivos de caída.

En agosto de 2025, el mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de deterioro: según datos de la Secretaría de Trabajo, se registró una pérdida de 11.229 empleos. La tendencia negativa continuaría en septiembre, donde la Encuesta de Información Laboral (EIL) anticipa un retroceso del 0,1% en el empleo privado registrado, completando así ocho meses consecutivos de contracción, con la única excepción de junio, cuando se observó una mínima suba del 0,1%.

La población con trabajo registrado totalizó en agosto 12.844.725 personas, compuesta por 10.051.165 asalariados registrados —del sector privado, público y casas particulares— y 2.793.560 trabajadores independientes, entre monotributistas y autónomos.

Dentro del universo asalariado, el retroceso alcanzó a 12.604 trabajadores, afectando a cada una de las categorías: sector privado (-0,2%), sector público (-0,1%) y trabajo en casas particulares (-0,1%).

El empleo asalariado privado se ubicó en 6.204.252 personas, lo que implica 10.600 trabajadores menos. Desde el inicio de 2025, la caída acumulada es de 27.000 empleos, y en comparación con noviembre de 2023, el retroceso asciende a 181.512 trabajadores.

En contraste, el trabajo independiente mostró un incremento de 1.800 personas, impulsado principalmente por 5.500 nuevas adhesiones al monotributo. Sin embargo, el régimen de autónomos se redujo en 2.800 aportantes, y el monotributo social registró 900 bajas.

Por rama de actividad, 9 sectores disminuyeron su plantilla, 2 quedaron estables y 3 registraron crecimiento. Los sectores con desempeño positivo fueron Pesca (6,1%), Hoteles y restaurantes (0,2%) y Suministro de electricidad, gas y agua (0,2%).

Se mantuvieron estables Enseñanza y Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Los retrocesos más destacados se observaron en Intermediación financiera (-0,7%), Explotación de minas y canteras (-0,6%), Construcción (-0,5%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%), Industrias manufactureras (-0,3%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,2%).

En la comparación interanual, el empleo asalariado se redujo 0,4% respecto de agosto de 2024, lo que equivale a 37.100 trabajadores menos. Dentro de ese total, el sector privado cayó 0,2% (11.100 empleos), el sector público retrocedió 0,5% (15.900 puestos) y el trabajo en casas particulares bajó 2,3% (10.200 personas).

El Informe destaca que “a partir de septiembre de 2023 el empleo formal en el sector privado comenzó una etapa de destrucción neta del empleo, una tendencia que se acentuó durante el primer trimestre de 2024, con una caída mensual promedio de 0,4%”.

Agrega que “a partir de abril de 2024 la contracción del empleo comenzó a moderarse, y en el tercer trimestre de 2024 la caída se detuvo. Ya en el cuarto trimestre de 2024, comenzó una recuperación moderada, con una tasa de crecimiento del 0,1% mensual”.

Sin embargo, aclara que “esta recuperación fue parcial y de corta duración: durante los primeros cinco meses el empleo se estancó, alternando leves subas y bajas mensuales, pero manteniéndose en niveles similares a los de diciembre de 2024. Finalmente, en los últimos tres meses (junio a agosto de 2025), el empleo volvió a registrar variaciones mensuales negativas”.