edición 7927 - visitas hoy 51383

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Información General

La vacunación infantil en Argentina cae a niveles récord y alarma a expertos

La vacunación infantil en Argentina cae a niveles récord y alarma a expertos
La cobertura de vacunas en niños de 5-6 y 11 años cayó en 2024 a niveles inéditos, con menos del 50% de los chicos protegidos. Expertos alertan sobre el posible retorno de enfermedades prevenibles como polio, sarampión y coqueluche.

La vacunación de los niños en Argentina registró en 2024 un derrumbe histórico, con coberturas que no alcanzan el 50% en los grupos de 5-6 y 11 años, según datos oficiales. Este nivel está muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que sugiere coberturas superiores al 85%.


Los especialistas advierten que la baja de inmunización expondrá al país a rebrotes de enfermedades prevenibles, como polio, sarampión, coqueluche y meningococo.


Ricardo Rüttimann, médico pediatra infectólogo, miembro del Grupo Asesor Estratégico en Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS, y de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), alertó: “Si no se cumplen los esquemas, indefectiblemente van a volver a entrar porque no son enfermedades erradicadas del mundo.”


Rüttimann explicó que el refuerzo de los 5 años brinda protección de por vida y evita que un niño actúe como vector y contagie a bebés: “El refuerzo de los 5 da protección de por vida y evita que un chico sea vector y contagie a bebés.”


El especialista también destacó la seguridad y efectividad de las vacunas: “Las vacunas son hiperseguras y efectivas. Muchas que jamás generaron ningún problema ahora se ponen en duda.”


Entre las razones que explican el derrumbe se encuentran la falta de controles, dudas en algunos pediatras y problemas de comunicación hacia las familias, factores que están siendo evaluados por las autoridades sanitarias para revertir la tendencia.

Últimas Noticias

Tigre rechaza el fallo que suspendió la construcción de torres y advierte impacto en empleo y desarrollo
Tigre rechaza el fallo que suspendió la construcción de torres y advierte impacto en empleo y desarrollo
La Justicia suspende la construcción de nuevas torres en Tigre y respalda las denuncias de Sebastián Rovira
La Justicia suspende la construcción de nuevas torres en Tigre y respalda las denuncias de Sebastián Rovira
Edicto: Cesión de Fondo de comercio

Macal VR SRL CUIT 30-71706018-7 cede a Rodrigo Sebastián López Vigil DNI 24290271 el fondo de comercio correspondiente al rubro venta de verdulería y frutería. Cuyo nombre de fantasía es salvatore fruttivendolo. Ubicado en la calle coronel escalada 1200 N° 1200. LOCAL 7 - TRONCOS DEL TALAR, TIGRE. Por expediente 4112-50312/21.

Kicillof entregó patrulleros en Escobar y criticó a Milei por el recorte de fondos de seguridad
Kicillof entregó patrulleros en Escobar y criticó a Milei por el recorte de fondos de seguridad
Comer rico y vivir mejor: Florida presenta su primera Ruta Saludable
Comer rico y vivir mejor: Florida presenta su primera Ruta Saludable
Vuelve “San Isidro Cine y Música”: tres noches de cine mudo con música en vivo en plazas del distrito
Vuelve “San Isidro Cine y Música”: tres noches de cine mudo con música en vivo en plazas del distrito