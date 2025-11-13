La vacunación infantil en Argentina cae a niveles récord y alarma a expertos

La cobertura de vacunas en niños de 5-6 y 11 años cayó en 2024 a niveles inéditos, con menos del 50% de los chicos protegidos. Expertos alertan sobre el posible retorno de enfermedades prevenibles como polio, sarampión y coqueluche.

La vacunación de los niños en Argentina registró en 2024 un derrumbe histórico, con coberturas que no alcanzan el 50% en los grupos de 5-6 y 11 años, según datos oficiales. Este nivel está muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que sugiere coberturas superiores al 85%.

Los especialistas advierten que la baja de inmunización expondrá al país a rebrotes de enfermedades prevenibles, como polio, sarampión, coqueluche y meningococo.

Ricardo Rüttimann, médico pediatra infectólogo, miembro del Grupo Asesor Estratégico en Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS, y de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), alertó: “Si no se cumplen los esquemas, indefectiblemente van a volver a entrar porque no son enfermedades erradicadas del mundo.”

Rüttimann explicó que el refuerzo de los 5 años brinda protección de por vida y evita que un niño actúe como vector y contagie a bebés: “El refuerzo de los 5 da protección de por vida y evita que un chico sea vector y contagie a bebés.”

El especialista también destacó la seguridad y efectividad de las vacunas: “Las vacunas son hiperseguras y efectivas. Muchas que jamás generaron ningún problema ahora se ponen en duda.”

Entre las razones que explican el derrumbe se encuentran la falta de controles, dudas en algunos pediatras y problemas de comunicación hacia las familias, factores que están siendo evaluados por las autoridades sanitarias para revertir la tendencia.