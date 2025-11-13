Comer rico y vivir mejor: Florida presenta su primera Ruta Saludable

Durante el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, la Red Saludable Florida invita a recorrer comercios, restaurantes y cafés del barrio con propuestas gastronómicas y de bienestar. El cierre será el sábado 15, junto a la feria Sabe la Tierra en la Plaza Amigos de Florida.

La Red Saludable Florida presenta la primera edición de la Ruta Saludable, una iniciativa que invita a vecinos y visitantes a recorrer más de quince locales, restaurantes y cafés del barrio de Florida y el bajo de Vicente López. El evento se desarrollará durante el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, con propuestas que combinan gastronomía, bienestar y vida consciente.

A lo largo del recorrido, habrá degustaciones, charlas, presentaciones, menúes promocionales y pop ups de productores de la feria Sabe la Tierra, que se sumarán con actividades especiales en las veredas de los comercios participantes.

El objetivo es promover hábitos saludables, fortalecer los lazos entre vecinos y productores locales, y consolidar una red de comercios comprometidos con la sostenibilidad y la alimentación responsable.

El recorrido comenzará en la Plaza Remedios de Escalada de San Martín, junto a la estación de tren Florida, donde se instalará un punto informativo y se entregarán bolsas reutilizables para acompañar la experiencia.

El sábado 15 de noviembre, en la Plaza Amigos de Florida (San Martín 2400), se realizará el cierre oficial de la Ruta Saludable en el marco de la feria Sabe la Tierra, desde las 10 horas, con talleres, actividades participativas y música en vivo.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el taller “Siembra Animada”, a cargo de Huertas Animadas, que invita a grandes y chicos a armar sus propios almácigos con semillas de hortalizas y aromáticas, fomentando el consumo de alimentos agroecológicos. También se presentará el Proyecto Ciudades Saludables, impulsado por la Asociación Amigos Jubilados de la Estación Florida Mitre y el Centro Barrial El Ceibo.

La Ruta Saludable Florida es una iniciativa organizada por la Red Saludable Florida, con la participación de Sustentar, Sabe la Tierra y los comercios locales, y el acompañamiento de la Municipalidad de Vicente López.

El programa busca fomentar el consumo responsable, fortalecer la economía local y ofrecer nuevas formas de vivir y disfrutar el barrio de manera más saludable.

?? En el siguiente enlace se puede consultar el mapa con los comercios adheridos:

Ruta Saludable Florida.