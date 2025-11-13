Vuelve “San Isidro Cine y Música”: tres noches de cine mudo con música en vivo en plazas del distrito

Desde este jueves 13 hasta el sábado 15 de noviembre, San Isidro celebrará una nueva edición del ciclo “Cine y Música”, con funciones gratuitas en la Plaza 9 de Julio de Martínez, la Plaza Mitre de San Isidro y el Parque Público del Golf de Villa Adelina. En caso de lluvia, las proyecciones se reprogramarán.

El ciclo “San Isidro Cine y Música” vuelve a llenar de arte y sonido las noches del distrito. Desde este jueves 13 hasta el sábado 15 de noviembre a las 21 horas, los vecinos podrán disfrutar de tres funciones gratuitas de cine mudo musicalizado en vivo, en distintos espacios públicos del municipio: la Plaza 9 de Julio de Martínez, la Plaza Mitre de San Isidro y el Parque Público del Golf de Villa Adelina.

La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Cultura de San Isidro, combina clásicos del cine de principios del siglo XX con músicos que interpretarán composiciones originales y contemporáneas en cada función.

“Es un festival renovado que este año volverá a desembarcar en tres localidades distintas para garantizar el acceso a la cultura de todos los vecinos”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del municipio. “Una propuesta con películas para todas las edades, con música original y en un espacio público para compartir en familia y comunidad”, agregó la funcionaria, quien agradeció al coleccionista Carlos Diviesti por ceder desinteresadamente las películas que integran el ciclo.

Pogramación completa

Jueves 13 - Plaza 9 de Julio, Monseñor Larumbe 792, Martínez (21 h)

Se proyectarán cuatro cortos de vanguardia:



Regen (Lluvia), de 1929, del documentalista holandés Joris Ivens .

Manhattan (1921), sobre los primeros años de la isla neoyorquina.



Emak-Bakia (1926), de Man Ray , pionero de la filmación sin cámara.

The Private Life of a Cat (1947), un retrato íntimo sobre la maternidad felina.

Música: a cargo de Zypce, compositor y creador de instrumentos alternativos con reconocida trayectoria internacional.



Viernes 14 - Plaza Mitre, Av. del Libertador 16300, San Isidro (21 h)

Proyección de “La Chute de la maison Usher” (La caída de la casa Usher), de 1928, dirigida por Jean Epstein y basada en el relato de Edgar Allan Poe.

Música: el multiinstrumentista Axel Krygier, reconocido por su trabajo en bandas como La Portuaria y Soda Stereo, y por componer la banda sonora de Okupas.

Sábado 15 - Parque Público del Golf, Moreno 1100, Villa Adelina (21 h)

Cierre del festival con la comedia “Go West” (El conquistador del Oeste), de 1925, protagonizada por Buster Keaton.

Música: interpretación en vivo de Eliana Liuni, compositora e intérprete de instrumentos de viento con más de 15 años de experiencia en musicalización de cine mudo.

En caso de mal tiempo, las funciones serán reprogramadas para el domingo 16 de noviembre, en el mismo horario y lugar.