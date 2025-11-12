Explosión en Caballito: un fuerte escape de gas provocó una llamarada de 12 metros y dejó un herido

Un caño de gas explotó esta tarde en la intersección de Riglos y Formosa, en el barrio porteño de Caballito. El siniestro generó una llamarada de hasta 12 metros y dejó un hombre con graves quemaduras. Intervinieron Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil y Metrogas.

Un fuerte escape de gas y fuego ocurrió esta tarde en el barrio porteño de Caballito, tras la explosión de un caño en la vía pública. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Riglos y Formosa, donde las llamas alcanzaron una altura aproximada de 12 metros y provocaron un herido con quemaduras severas.

Según relató una vecina de la zona, el accidente se produjo durante trabajos de mantenimiento del alumbrado público que se realizaban sobre la vereda.

Fuentes de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la agencia Noticias Argentinas que el personal intervino “ante un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros”.

El parte oficial indicó que “el personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el SAME asistió a un hombre con quemaduras severas”.

Además de los bomberos, personal de Defensa Civil de la Ciudad y técnicos de Metrogas se hicieron presentes en el lugar para interrumpir el suministro de gas y asegurar la zona.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro, mientras los vecinos permanecen evacuados por precaución.

Noticia en desarrollo.