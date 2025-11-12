Disfrazado de policía, robó a jubilados en San Fernando y terminó detenido en un peaje

Edgardo Damián Benítez, conocido por el asalto al Banco Santander Río de Pacheco, fue detenido en un operativo policial en Hudson, acusado de robar dos millones de pesos a una pareja de jubilados en San Fernando, tras presentarse en su casa disfrazado de policía.

Edgardo Damián Benítez, conocido en la zona norte por su participación en el asalto al Banco Santander Río de Pacheco en 2010, fue detenido este martes por la Policía Bonaerense acusado de un nuevo golpe en San Fernando. Según fuentes judiciales, el hombre de 40 años habría desvalijado a una pareja de jubilados tras presentarse en su domicilio disfrazado de policía.

El hecho ocurrió cuando Benítez y un cómplice tocaron el timbre de la vivienda de las víctimas, de 87 y 91 años, con la excusa de entregarles un botón antipánico. Los ancianos les permitieron la entrada, tras lo cual fueron amenazados y despojados de dos millones de pesos. Los delincuentes huyeron del lugar en un Peugeot 408, que luego sería clave para su localización.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Otero y de la Departamental de Seguridad de San Fernando, dependiente de la Superintendencia AMBA Norte I, bajo la dirección del comisario mayor Lucas Borge. A través de cámaras de seguridad municipales y del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del vehículo, que fue seguido por la General Paz, la Autopista 25 de Mayo y la Autopista La Plata.

Con esa información, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo cerrojo que culminó en el peaje de Hudson, donde Benítez fue detenido cuando intentaba escapar. El Peugeot utilizado tenía una patente adulterada y había sido denunciado como robado en San Martín en octubre pasado. Dentro del vehículo se hallaron uniformes policiales que habrían sido utilizados durante el robo.

Al verificar la identidad del detenido, los agentes descubrieron que se trataba de un viejo conocido del hampa bonaerense, con un pedido de captura vigente desde 2016, año en que escapó de una salida transitoria del penal de Gorina. En su prontuario figura el asalto al Santander Río de Pacheco, donde el botín fue de 350 mil pesos y casi 90 mil dólares.

En aquella oportunidad, Benítez no solo confesó su participación en el robo, sino que también acusó a dos policías bonaerenses de haber sido los cerebros del asalto. Pese a esa declaración, fue sobreseído en otra causa por robo en una fiscalía de Morón.

Por estas horas, la Justicia busca al cómplice que acompañó a Benítez en el robo a los jubilados, mientras el detenido permanece a disposición del fiscal Otero, imputado por robo agravado y usurpación de título público.