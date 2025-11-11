San Fernando reabrió la inscripción para viviendas municipales y anunció nuevos sorteos

El Municipio de San Fernando reabrió la inscripción al Registro Único Habitacional, tras reactivar con fondos locales las obras que habían sido paralizadas por el gobierno nacional. En los próximos días se realizará un nuevo sorteo de 46 viviendas destinadas a familias numerosas.

El Municipio de San Fernando anunció la reapertura del Registro Único Habitacional, una medida que permitirá a los vecinos que aún no se inscribieron acceder a los próximos sorteos de viviendas municipales.

La decisión se enmarca en la reactivación de las obras habitacionales que habían sido frenadas en diciembre de 2023 por la actual gestión nacional, pero que fueron retomadas por orden del intendente Juan Andreotti, quien resolvió continuarlas con fondos propios.

Gracias a esta reactivación, 46 familias numerosas —de cinco o más integrantes— podrán acceder en los próximos días a su vivienda propia mediante un Sorteo Público Oficial con transmisión en vivo, entre quienes cumplan los requisitos establecidos.

Estos hogares pertenecen a un complejo de 81 viviendas del ex programa nacional “Reconstruir”, ubicado en José Ingenieros y Maipú, en Virreyes Oeste. Las 35 viviendas restantes ya habían sido adjudicadas hace casi 14 años, durante otra gestión, para familias en situación de emergencia habitacional.

Asimismo, se confirmó que otras 46 viviendas, correspondientes al ex programa nacional “Casa Propia” y ubicadas en Miguel Cané y Paraná, serán sorteadas en abril de 2026, de acuerdo con los criterios y condiciones particulares del programa.

De este mismo plan, permanecen paralizadas las obras de casi 300 viviendas, cuya reactivación también dependerá del financiamiento local o de futuros convenios nacionales.

Los vecinos interesados en participar podrán inscribirse en el Registro Único Habitacional del Programa Desarrollo Habitacional del Partido de San Fernando, donde se detallan las bases, condiciones de financiación y requisitos para ser parte del sorteo.

Requisitos mínimos de admisión para acceder a la inscripción y sorteos



Ser personas humanas que no hayan resultado beneficiarias de planes de vivienda anteriores.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Contar con menores o personas con discapacidad a cargo.

Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente .

Acreditar diez años o más de residencia en el Municipio de San Fernando.

No poseer bienes inmuebles registrados a nombre del titular o cotitular.

Presentar Documento Nacional de Identidad vigente de todos los integrantes del grupo familiar.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción (los domicilios deben coincidir).

En caso de grupo familiar, todos los integrantes deben residir en el mismo domicilio .

Presentar Certificado de Discapacidad , si corresponde.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar entre 1 y 8 salarios D1-30hs (equivalentes a entre $456.600,87 y $3.652.806,96 a septiembre de 2025).

Acreditar antigüedad laboral mínima de 12 meses .

No registrar antecedentes financieros negativos ni juicios pendientes con el Estado Municipal.

No ser funcionarios municipales, provinciales o nacionales con rango de director general, ni tener vínculos de consanguinidad hasta segundo grado con uno.

No integrar el registro de deudores alimentarios , ni poseer causas penales vigentes .

Completar correctamente el formulario de inscripción.



El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la baja automática de la solicitud.

Condiciones de financiación



Plazo máximo de 360 meses desde la firma del acuerdo de pago.

desde la firma del acuerdo de pago.

El valor total se fijará en Salarios Mínimos, Vitales y Móviles al momento de la adjudicación.

al momento de la adjudicación.

La cuota no podrá superar el 20% de los ingresos familiares declarados.



Contacto y más información

Los interesados podrán comunicarse con la Dirección General de Desarrollo Habitacional de San Fernando, ubicada en Brandsen 675, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o a los teléfonos 11-2779-1943 / 11-2779-1891 / 11-2779-1860.

Toda la información oficial, bases y acceso al formulario están disponibles en el sitio web del municipio: www.sanfernando.gob.ar/casapropia