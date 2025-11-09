Miles de corredores participaron de la 40ª edición de la Maratón Ciudad de Tigre 2025

Con más de mil atletas, se desarrolló la tradicional competencia organizada por el Municipio, el Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj. El evento solidario recaudó fondos para obras de bien público y consolidó a Tigre como referente deportivo de la región.

Con la participación de miles de atletas y vecinos, se llevó adelante la 40ª edición de la Maratón Ciudad de Tigre 2025, organizada por el Municipio, el Rotary Club de Tigre Centro y el Club Náutico Hacoaj. La tradicional competencia tuvo un fin solidario, ya que recaudó fondos que serán destinados a obras de bien público.

El encuentro contó con la presencia del intendente Julio Zamora, quien acompañó el desarrollo de la jornada y destacó la importancia del deporte en la comunidad. “Una fiesta como todos los años y una competencia icónica para nuestra comunidad, la cual tenemos que seguir apoyando y trabajando junto con estas instituciones”, señaló el jefe comunal.

Y agregó: “Seguimos trabajando muy fuerte en materia de deporte y cultura, llevándole a los jóvenes la posibilidad de que se integren a la comunidad a través de estas dos expresiones”.

La competencia se desarrolló desde horas de la mañana con salida en la estación de trenes del centro de Tigre, en sus modalidades 1K Kids, 6K Aeróbica Familiar y 10K Competitiva. En esta última categoría, Alan Niestroj se consagró ganador con un tiempo de 31'18'', mientras que en la rama femenina el primer lugar fue para Caren Fernández, con un registro de 39'37''.

Durante la jornada también se disputó la prueba de 5K, en la que resultaron vencedores Francois Picaud y Carla Zambrano.

El evento incluyó stands institucionales del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN), la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias y el programa Reciclá con Ecopuntos, que promovieron hábitos saludables y conciencia ambiental entre los asistentes.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacó: “Estamos acompañando la 40ª edición de la Maratón Ciudad de Tigre, una actividad tradicional impulsada por Hacoaj, Rotary y con todo el apoyo del Municipio. Se desplegó un gran dispositivo de seguridad y la presencia de muchas áreas del Gobierno local”.

Por su parte, Alan Niestroj, ganador de la categoría masculina, expresó: “Como cada año fue un evento muy lindo y siempre van mejorando algunas cosas. Nos tocó un día hermoso, fue ideal para poder compartir con todos los vecinos”.

En tanto, Caren Fernández, ganadora femenina, comentó: “Es la primera vez que estoy en esta carrera. Me gustó mucho el circuito, es un poquito duro, pero lindo. Siempre es agradable compartir con familia, con amigos y con la gente”.

La Maratón Ciudad de Tigre es uno de los eventos deportivos más emblemáticos del distrito. Desde su primera edición en 1983, más de 50 mil personas participaron entre vecinos y visitantes, consolidando a Tigre como un espacio de encuentro, solidaridad y promoción del deporte.