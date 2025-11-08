Tigre se prepara para la 40° Maratón Ciudad de Tigre, una jornada solidaria y deportiva

El distrito celebrará este domingo una nueva edición de la tradicional Maratón Ciudad de Tigre, organizada por el Rotary Club, el Club Náutico Hacoaj y con apoyo del Municipio de Tigre, a beneficio de obras de bien público.

Tigre, noviembre de 2025.- Este domingo 9 de noviembre, frente al playón de la Estación de trenes de Tigre, se desarrollará la 40° edición de la Maratón Ciudad de Tigre, una competencia emblemática que combina deporte y solidaridad.

Organizada por el Rotary Club de Tigre y el Club Náutico Hacoaj, con la colaboración de la Municipalidad de Tigre, la jornada tiene como fin recaudar fondos para obras de bien público en beneficio de la comunidad local.

Oscar Scotto, presidente del Rotary Club de Tigre, expresó: “Nos pone muy contentos poder estar presentando esta 40° edición de la carrera, en un trabajo conjunto con Hacoaj y el Municipio. Deseamos que sea exitosa y que este fin benéfico llegue a las personas que lo necesitan”.

Por su parte, Gisela Zamora destacó el valor de esta propuesta: “Presentamos una nueva edición de esta competencia que es tradicional en Tigre, una maratón que nos llena de orgullo por la fusión que se da entre el Municipio e instituciones emblemáticas del distrito para abrirle paso al deporte y la vida saludable. Esto se hace sin olvidar a los vecinos que más necesitan”.

Daniel Szylder, vicepresidente del Club Náutico Hacoaj y presidente de F.A.C.E.R, remarcó: “Para nosotros es un doble festejo porque Hacoaj cumple 90 años junto a la sociedad tigrense. Contentos por disfrutar de la naturaleza con esta actividad deportiva, que también tiene que ver con lo social porque nos une a todos”.

La actividad contará además con la presencia del secretario de Relaciones Interinstitucionales, Alejandro Umaschi, junto a autoridades municipales y representantes de distintas organizaciones locales.

Fundado hace 94 años, el Rotary Club de Tigre es una organización internacional dedicada a promover la ayuda humanitaria, la paz y la comprensión entre las comunidades. Cada año impulsa proyectos solidarios junto al Municipio y entidades intermedias.