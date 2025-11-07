PAMI advierte por estafas con las credenciales y aclara cuáles son las únicas válidas

La obra social emitió un comunicado para aclarar cuáles son las credenciales PAMI habilitadas y alertar a los afiliados sobre estafas que circulan por correo o teléfono.

El PAMI alertó a sus afiliados sobre intentos de estafa vinculados con la entrega de credenciales y recordó cuáles son los formatos oficiales habilitados para acceder a los servicios de la obra social.

Desde el organismo aclararon que las credenciales PAMI válidas son cuatro: la digital, la plástica, la provisoria con QR y la provisoria ticket. Todas permiten acceder a las prestaciones médicas, y ningún profesional puede negar la atención si el afiliado presenta cualquiera de ellas.

La credencial PAMI es un documento único e intransferible, asociado al número de afiliación, y sirve para acreditar la identidad al realizar turnos con especialistas, retirar medicamentos, gestionar trámites en agencias o validar atenciones en línea.

Para evitar estafas, el PAMI aclaró que nunca entrega credenciales en los domicilios de los afiliados ni las envía por correo postal ni por mail. Si una persona recibe una credencial por estos medios, se trata de un intento de engaño.

El organismo también recordó que los únicos canales de contacto son los oficiales, y que PAMI no llama ni envía mensajes solicitando datos personales. Los trámites solo pueden ser iniciados por el afiliado, un familiar o apoderado.

Ante cualquier sospecha de fraude, se recomienda cortar la comunicación de inmediato y realizar la denuncia llamando al 138 (PAMI Escucha y Responde) o a través de los canales oficiales del Instituto.¿Cuáles son las credenciales PAMI habilitadas?

Credencial digital: disponible en la aplicación Mi PAMI para teléfonos celulares. Puede descargarse desde el sitio

https://www.pami.org.ar/mipami y consultarse sin necesidad de imprimirla.

Credencial provisoria con QR: se obtiene desde el sitio https://www.pami.org.ar/credencial-provisoria Es una tarjeta impresa en papel que debe incluir el código QR para ser válida.

Credencial provisoria ticket: se emite desde una terminal de autogestión en agencias o unidades de gestión local (UGL).

Credencial plástica: ya no se distribuye, pero continúa siendo válida para quienes la obtuvieron previamente.