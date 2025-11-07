Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La escudería francesa Alpine confirmó oficialmente que el argentino Franco Colapinto será su piloto titular en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Compartirá equipo con el francés Pierre Gasly, en una nueva etapa que promete mejoras técnicas y un fuerte respaldo de la dirección deportiva.

El argentino Franco Colapinto continuará su carrera en la Fórmula 1 como piloto titular del equipo Alpine durante la temporada 2026. La escudería francesa hizo oficial este viernes la renovación, confirmando que el joven de Pilar compartirá nuevamente garaje con el francés Pierre Gasly.

La noticia se conoció desde el circuito de Interlagos, en Brasil, donde el piloto participará del Gran Premio de este fin de semana. La continuidad de Colapinto representa una señal de confianza del equipo, luego de un año con resultados condicionados por el bajo rendimiento del monoplaza A525.

En su primera temporada con Alpine, Colapinto comenzó como piloto de reserva y fue promovido a titular en la sexta carrera, reemplazando al australiano Jack Doohan. Aunque no logró sumar puntos, superó a su compañero en varias clasificaciones y mostró solidez pese a los problemas técnicos y estratégicos que afectaron al equipo.

El experimentado Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine y figura influyente en las decisiones clave, había puesto en duda la continuidad del argentino a mediados de la temporada. Sin embargo, finalmente respaldó su permanencia. Briatore fue uno de los principales impulsores de su llegada al equipo a comienzos de 2025, tras su paso por Williams.

Con esta renovación, Colapinto afrontará por primera vez una temporada completa desde el inicio, acompañado por los nuevos motores de Mercedes y mejoras aerodinámicas que buscarán acercar a Alpine a la zona de puntos.

Declaraciones de Franco Colapinto

“Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí para impulsar al equipo hacia el futuro. Desde mi debut en la Fórmula Uno sabía que sería un gran reto mantenerme en este deporte”, expresó el piloto argentino.

“Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y alguien de quien seguiré aprendiendo”, agregó.

El anuncio se realizó en el marco del Gran Premio de Brasil. “Es muy especial y oportuno hacer este anuncio tan cerca de mi país. Tener tanto apoyo de los aficionados argentinos me motiva a seguir. Esperamos brindarles un motivo para sonreír y celebrar en 2026”, cerró Colapinto.