Violenta pelea entre madres y alumnas en una escuela de José C. Paz

Una discusión entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº 14 del barrio Frino derivó en una pelea a golpes en pleno patio escolar en la que intervinieron varias madres. La Patrulla Urbana y personal médico acudieron al lugar tras la viralización de los videos que registraron el hecho.

Una violenta batalla campal en una escuela de José C. Paz se registró este jueves por la mañana, cuando una discusión entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Nº 14 del barrio Frino derivó en golpes, corridas y la intervención de varias madres en pleno patio escolar.

El hecho ocurrió frente a decenas de estudiantes y docentes, y quedó grabado en videos que rápidamente circularon por redes sociales, generando fuerte conmoción entre los vecinos.

En las imágenes se observa cómo las dos jóvenes comienzan a pelearse, mientras otros alumnos intentan separarlas o se alejan para no quedar en medio. En cuestión de segundos, una mujer —identificada por testigos como la madre de una de las alumnas— ingresa al enfrentamiento y empieza a forcejear con otra mujer, lo que desencadena un caos generalizado.

Entre los gritos se escuchan pedidos de “pará” y “llamen a la policía”, mientras se multiplican los empujones y golpes. Los docentes intentan intervenir, sin éxito, hasta la llegada de la Patrulla Urbana y del servicio de emergencias, que lograron descomprimir la situación.

Según testigos, la ambulancia asistió a personas con golpes leves y crisis nerviosas. Ninguna de las involucradas fue hospitalizada.

Desde la dirección de la escuela confirmaron que el conflicto se originó en una disputa previa entre las alumnas y que se elaborará un informe para elevar a la Jefatura Distrital.

“Estamos trabajando con las familias y el equipo de orientación escolar para evitar que se repitan hechos de este tipo”, señalaron fuentes institucionales.

El hecho reavivó la preocupación por los episodios de violencia escolar en la región y la falta de protocolos de intervención ante conflictos que escalan rápidamente y exponen tanto a alumnos como a personal docente.