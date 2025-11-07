edición 7921 - visitas hoy 20105

San Isidro

Expo Empleo San Isidro: el Municipio organiza su primera gran feria laboral con 35 empresas

El lunes 10 de noviembre se llevará a cabo Expo Empleo San Isidro, la primera feria organizada por el Municipio para conectar a vecinos en búsqueda de trabajo con empresas líderes. El evento incluirá entrevistas exprés, entrega de CV y la presentación del nuevo portal de empleo local.

El Municipio de San Isidro realizará el próximo lunes 10 de noviembre, de 10 a 15, la primera edición de Expo Empleo San Isidro, una feria destinada a promover la inserción laboral local. La actividad se desarrollará en el playón del Shopping Soleil, ubicado en Bernardo de Irigoyen 2647, Boulogne.


La iniciativa busca vincular a vecinos en búsqueda activa de empleo con empresas líderes de distintos rubros. Durante la jornada, los asistentes podrán entregar sus currículums en los stands de 35 firmas, participar de entrevistas exprés con reclutadores y postularse a oportunidades laborales reales, abiertas a todos los niveles de experiencia.


Además, se presentará el primer portal de empleo municipal, una plataforma gratuita que permitirá cargar el CV y conectarse directamente con ofertas laborales activas. Este nuevo espacio digital funcionará todo el año como puente entre el talento local y el sector productivo, fortaleciendo la relación entre vecinos y empresas radicadas en el distrito.



“Va a ser una experiencia integral para promover la vinculación directa entre empleadores y miles de postulantes. Esto forma parte de una política municipal de apoyo al trabajo, de articulación con empresas, pymes y comercios, y de priorizar la formación y la inserción laboral de nuestros vecinos”, destacó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.



Entre las 35 empresas participantes se destacan Autonomy, Café Martínez, Car One, Carrefour, Cinemark Hoyts, Cleanmanagers, Rowa S.A., KFC, Pullmen RRHH, Mostaza, McDonald’s, Starbucks, Puma, Grupo L, Prosegur, Parque de la Costa, IRSA, Grupo BGH, Pedidos Ya, entre otras.


Los asistentes recibirán un código QR personal al acreditarse, que les permitirá acceder a todas las actividades del evento. La preinscripción puede realizarse en registrateahora.com

