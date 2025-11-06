Balearon a una mujer mientras paseaba en lancha por un arroyo en Escobar

Una mujer de 61 años fue herida de un disparo mientras navegaba con su familia por el arroyo Correntino, en Escobar. La bala ingresó por el omóplato y se alojó cerca del corazón. Investigan el hecho como tentativa de homicidio.

Una mujer de 61 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo mientras paseaba en lancha por el arroyo Correntino, en el partido bonaerense de Escobar. El hecho ocurrió el domingo y la víctima, identificada como Ana, permanece internada en terapia intensiva.

Según fuentes policiales, el ataque se produjo sin mediar palabra ni advertencia cuando la embarcación navegaba desde el Río Paraná hacia el Río Luján, a pocos metros de la zona conocida como Kayak Escobar. El disparo provino de la orilla este del arroyo.

Tras el impacto, uno de los acompañantes alertó al personal de seguridad del barrio y pidió asistencia médica. Ana fue trasladada de urgencia al Hospital Erill de Escobar, y posteriormente derivada a una clínica privada en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada.

El examen médico determinó que el proyectil, calibre .22, ingresó por el omóplato, perforó un pulmón y quedó alojado cerca del corazón. Los profesionales decidieron no extraerlo para evitar riesgos adicionales. Hasta este jueves, su evolución era favorable.

El caso quedó caratulado como tentativa de homicidio y está bajo investigación del fiscal Claudio Aundjian, de la UFI N°5 Descentralizada de Escobar, dependiente del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Fuentes del caso informaron a Infobae que los acompañantes de Ana aseguraron haber visto antes del disparo a una persona que los observaba desde la orilla con una actitud desafiante, aunque no lo vieron portar un arma ni escucharon detonaciones.

“Podría tratarse de una bala perdida, porque nadie escuchó el disparo. Se dieron cuenta cuando la víctima comenzó a quejarse de un dolor y observaron la herida”, explicó un investigador del caso.

Las pericias de Policía Científica buscan determinar desde qué punto se efectuó el disparo. En el marco de la investigación, los detectives identificaron a un sospechoso de 39 años, que había sido visto esa tarde en una de las casas abandonadas de la zona. Sin embargo, el allanamiento realizado el martes resultó negativo y no se hallaron armas ni municiones, por lo que el hombre no fue detenido.

El relato del esposo

Martín, esposo de Ana, relató que el ataque ocurrió de forma sorpresiva. “Sin mediar palabra, nos tiraron y le pegaron a Ana. Mostramos lo que pasó y otra gente contó que también fue amenazada y que les mostraron armas”, señaló en diálogo con C5N.

Según contó, su mujer alcanzó a decir “algo me golpeó y no puedo respirar”, antes de desvanecerse. “De ahí fue todo desesperación, locura, un viaje al infierno”, expresó.

Martín agregó: “Es probable que haya gente a la que le molesten las embarcaciones porque antes no pasaban. Pero nada justifica lo que pasó, es una locura”.

Sobre el estado de salud de su esposa, indicó que “está viva de milagro” y que los médicos evalúan trasladarla a una sala común.

Reclamo de los vecinos

Vecinos del sector difundieron un comunicado donde advirtieron que otras personas también sufrieron amenazas e intimidaciones en ese mismo tramo del arroyo.

En el texto, reclamaron mayor presencia policial y controles permanentes. “El autor de los disparos continúa libre en una zona donde diariamente navegan familias, deportistas y vecinos. Esto genera una profunda preocupación por la seguridad en el área”, manifestaron.