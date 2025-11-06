Vicente López: la Inteligencia Artificial permitió detener a un ladrón en el Cementerio de Olivos

Un delincuente fue detenido in fraganti mientras robaba piezas de las lápidas del Cementerio de Olivos. La captura fue posible gracias al sistema de cámaras 360° con Inteligencia Artificial del Municipio de Vicente López, monitoreado desde la central ESCUDO.

Un delincuente fue detenido mientras robaba piezas de las lápidas en el Cementerio de Olivos, luego de ser detectado por el sistema de cámaras 360° con Inteligencia Artificial que monitorea el perímetro del predio.

El hecho ocurrió cuando una de las cámaras del sistema emitió una alerta tras captar a un hombre que saltaba desde el paredón interno hacia la calle, en el acceso peatonal de Pelliza. La detección se produjo mediante las analíticas de IA integradas en el sistema de seguridad, que forman parte del programa ESCUDO, la nueva central de monitoreo municipal.

Desde el centro de control, los operadores de ESCUDO emitieron una alerta con la descripción del sospechoso: un hombre de contextura delgada, vestido de negro y con una remera amarilla debajo, que llevaba consigo una chapa sustraída de una lápida.

De inmediato se inició el seguimiento del individuo a través de las cámaras del espacio público, logrando identificar su recorrido en tiempo real por las calles Pelliza y Rosetti.

Con la ubicación confirmada, la Patrulla Motorizada de Vicente López intervino en la zona y logró detenerlo en la intersección de Bellocq, a pocos metros del cementerio. El detenido fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

El Cementerio de Olivos cuenta con un anillo de seguridad de cámaras 360° que vigilan todo su perímetro. El monitoreo permanente desde el sistema ESCUDO permitió una intervención inmediata y la detención del sospechoso en pocos minutos.

