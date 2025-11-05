Troncos del Talar: detuvieron a dos personas armadas con drogas y pedidos de captura vigentes

El Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía Bonaerense detuvieron a dos hombres en Troncos del Talar. Llevaban armas, cocaína y tenían pedidos de captura vigentes. Las cámaras municipales fueron clave para localizarlos.

Dos sujetos armados fueron detenidos en Troncos del Talar tras un operativo conjunto entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ambos contaban con antecedentes por tenencia y comercialización de drogas y pedidos de captura vigentes.

El procedimiento comenzó en horas de la madrugada, cuando ingresó una alerta al sistema Alerta Tigre Global por un vehículo con movimientos sospechosos. Las cámaras municipales detectaron al rodado en la intersección de Lucio López y Rosales, lo que permitió un rápido despliegue de los móviles policiales.

Las fuerzas de seguridad interceptaron el auto y, durante la requisa, encontraron armas de fuego, dinero en efectivo y envoltorios de cocaína. Al verificar la identidad de los ocupantes, se confirmó que ambos registraban antecedentes penales y pedidos de captura por delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados fueron remitidos a la Fiscalía descentralizada de Tigre. Desde el municipio destacaron que el uso de cámaras de videovigilancia y la coordinación con la Policía Bonaerense fueron determinantes para la aprehensión.

Video de la detención