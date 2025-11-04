Llega el Festival de Escritores y Lectores de Tigre 2025 con feria, charlas y música en vivo

El Festival de Escritores y Lectores de Tigre 2025 (FELT 2025) se realizará el domingo 9 de noviembre de 16 a 21 horas en la estación fluvial. Habrá feria de editoriales, charlas, música y actividades literarias para todas las edades.

El Municipio de Tigre realizará una nueva edición del Festival de Escritores y Lectores 2025 (FELT 2025) el domingo 9 de noviembre, de 16 a 21 horas, en la estación fluvial. El evento, abierto a toda la comunidad, propone una jornada de encuentro entre autores, editoriales y lectores, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas, fortalecer los lazos sociales y poner en valor el patrimonio literario local.

Durante la actividad, los vecinos y vecinas podrán recorrer una feria del libro con stands de editoriales y autores locales e invitados, participar de charlas con escritores, disfrutar de música en vivo y sumarse a diversas actividades literarias para todas las edades. También se destacará el espacio Voces de Mujeres, dedicado a la producción literaria femenina.

Desde el Municipio explicaron que “estos encuentros permiten articular a autores, editoriales, librerías y lectores en un espacio común, promoviendo el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la identidad literaria local”.

La feria y las actividades del FELT 2025 buscan promover el hábito de la lectura como una práctica placentera y transformadora, reforzando el vínculo entre la comunidad y la cultura escrita.

La propuesta se enmarca en la política educativa y cultural del Municipio de Tigre, que considera la lectura un derecho y una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible, el acceso equitativo al conocimiento y la formación de comunidades lectoras.