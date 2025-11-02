Iliana Calabró rompió el silencio y habló sobre su exmarido, condenado en la causa “La ruta del dinero K”

La actriz se refirió por primera vez a la condena de su exmarido, Fabián Rossi, vinculado a la causa “La ruta del dinero K”. En una entrevista con Mirtha Legrand, Calabró defendió su honestidad y reveló cómo vive su familia la situación judicial.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, Iliana Calabró habló por primera vez del delicado proceso judicial que involucra a su exmarido, Fabián Rossi, condenado por lavado de dinero junto a Lázaro Báez en la causa conocida como “La ruta del dinero K”.

Con firmeza, la actriz aseguró: “Yo creo que me conocen, nunca viajé a Panamá. Vivo en la misma casa que me regaló mi papá. No hubo enriquecimiento”.

La frase resonó en el estudio, donde Mirtha Legrand no dudó en profundizar con una pregunta directa sobre la situación actual de Rossi.

“Sigue preso. Mis hijos sufren por el tema. No somos de hablar de esto. No lo van a ver, pero sí hablan por teléfono. Están en contacto”, explicó Calabró, visiblemente conmovida.

La artista también reflexionó sobre el proceso judicial y sostuvo que la Justicia debería haber actuado con igualdad para todos los implicados: “Está cumpliendo su condena. Él trabajaba para otra gente y no están todos presos. Lo bueno sería que fuera parejo para todos”.

Finalmente, al ser consultada sobre si alguna vez sospechó de las actividades de Rossi, respondió: “No, porque nosotros no llevábamos una vida extraña. Siempre tuvimos el mismo nivel de vida. No hubo lujos ni cosas raras. Yo siempre trabajé. Los grandes cambios económicos los tuvimos porque mi papá siempre nos ayudó”.

El testimonio de Calabró generó gran repercusión en redes sociales, donde muchos destacaron su sinceridad y la postura de mantener a su familia unida pese a la adversidad.