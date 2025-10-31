Tras la renuncia de Guillermo Francos, Javier Milei designa a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete

La Oficina del Presidente confirmó la salida de Francos, quien ocupó el cargo durante los dos primeros años de gobierno. Manuel Adorni asumirá a partir del lunes, en un cambio que busca renovar el diálogo político y avanzar en reformas estructurales.

La Oficina del Presidente anunció oficialmente esta noche que el Dr. Guillermo Francos presentó su renuncia como Jefe de Gabinete de Ministros, la cual fue aceptada por el Presidente Javier G. Milei.

Desde la presidencia destacaron la labor de Francos durante estos dos años de gobierno, caracterizados por reformas que requirieron un intenso diálogo con distintos sectores políticos. Según el comunicado, su gestión contribuyó a la aprobación de la Ley Bases, la Ley Antimafias y la implementación del Juicio en Ausencia, entre otras iniciativas.

"El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él", expresa la nota oficial.

En su reemplazo, el Presidente designó a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, a partir del lunes. La decisión, según se informó, responde al resultado de las elecciones recientes y a la necesidad de renovar el diálogo político de cara a la segunda etapa del gobierno, que comenzará el 10 de diciembre y estará centrada en reformas estructurales.

Carta de renuncia de Guillermo Francos

Señor Presidente de la Nación Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre.

Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno.

Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita.

Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso.

Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre.