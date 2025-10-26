Ajustada elección en San Fernando: Fuerza Patria ganó por un punto a La Libertad Avanza

Con una elección reñida, Fuerza Patria obtuvo el 42,86% de los votos y superó por menos de un punto a La Libertad Avanza, que alcanzó el 41,93%. El escrutinio dejó un escenario político dividido en San Fernando.

En una elección municipal marcada por la paridad, la Alianza Fuerza Patria se impuso en San Fernando con 39.158 votos, alcanzando el 42,86% del total, frente a la Alianza La Libertad Avanza, que logró 38.311 sufragios (41,93%). La diferencia fue de apenas 847 votos, lo que refleja una fuerte polarización del electorado local.

En tercer lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, con 3.942 votos (4,31%), seguido por Propuesta Federal para el Cambio, que obtuvo 2.607 votos (2,85%).

Más atrás quedaron la Alianza Provincias Unidas con 1.988 votos (2,17%) y el Partido Nuevo Buenos Aires, que sumó 1.090 sufragios (1,19%).

Entre las fuerzas menores se destacaron el Frente Patriota Federal (0,93%), Alianza Potencia (0,83%), y la Coalición Cívica - ARI (0,73%). Otras agrupaciones, como el Movimiento Proyecto Sur, la Avanzada Socialista, Unión Liberal y Alianza Nuevos Aires, obtuvieron entre el 0,3% y el 0,5% de los votos.

En los últimos lugares se posicionaron la Alianza Unión Federal, con 0,29%, y Liber.AR, que alcanzó el 0,17%.

Los resultados reflejan un escenario político altamente competitivo, con una diferencia mínima entre los dos principales espacios y una fragmentación del resto del electorado.