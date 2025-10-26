Ajustada elección en San Fernando: Fuerza Patria ganó por un punto a La Libertad Avanza

En una elección municipal marcada por la paridad, la Alianza Fuerza Patria se impuso en San Fernando con 39.158 votos, alcanzando el 42,86% del total, frente a la Alianza La Libertad Avanza, que logró 38.311 sufragios (41,93%). La diferencia fue de apenas 847 votos, lo que refleja una fuerte polarización del electorado local.
En tercer lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, con 3.942 votos (4,31%), seguido por Propuesta Federal para el Cambio, que obtuvo 2.607 votos (2,85%).
Más atrás quedaron la Alianza Provincias Unidas con 1.988 votos (2,17%) y el Partido Nuevo Buenos Aires, que sumó 1.090 sufragios (1,19%).
Entre las fuerzas menores se destacaron el Frente Patriota Federal (0,93%), Alianza Potencia (0,83%), y la Coalición Cívica - ARI (0,73%). Otras agrupaciones, como el Movimiento Proyecto Sur, la Avanzada Socialista, Unión Liberal y Alianza Nuevos Aires, obtuvieron entre el 0,3% y el 0,5% de los votos.
En los últimos lugares se posicionaron la Alianza Unión Federal, con 0,29%, y Liber.AR, que alcanzó el 0,17%.
Los resultados reflejan un escenario político altamente competitivo, con una diferencia mínima entre los dos principales espacios y una fragmentación del resto del electorado.