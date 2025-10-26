edición 7909 - visitas hoy 47476

Política / San Isidro

Elecciones 2025: triunfo contundente de La Libertad Avanza en San Isidro con más del 57% de los votos

Con más del 94% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtuvo el 57,52% de los votos en San Isidro. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria con 25,98%, mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad alcanzó el 4,27%.

En el partido de San Isidro, los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025 para diputados nacionales muestran un triunfo de La Libertad Avanza, que obtuvo 57,52% de los votos, según datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral.


En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 25,98%, seguida por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, que alcanzó 4,27% de los sufragios.


Más atrás se posicionaron Alianza Provincias Unidas con 3,27% y Propuesta Federal para el Cambio con 2,16%.


El resto de las agrupaciones políticas, entre las que figuran Alianza Potencia, Partido Nuevo Buenos Aires, Coalición Cívica - A.R.I., Frente Patriota Federal, Proyecto Sur y otras fuerzas menores, sumaron porcentajes individuales inferiores al 2% de los votos.


El conteo provisorio corresponde al 94% de las mesas escrutadas, y los resultados definitivos serán informados en los próximos días por la Justicia Nacional Electoral.

