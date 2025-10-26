Elecciones 2025: La Libertad Avanza se impuso en Escobar por tres puntos sobre Fuerza Patria

Con el 44% de los votos, La Libertad Avanza superó a Fuerza Patria, que obtuvo el 41%, y replicó el resultado nacional de las elecciones 2025. El contraste con los comicios provinciales fue marcado, donde la fuerza de Ariel Sujarchuk había conseguido una amplia victoria.

El triunfo nacional de La Libertad Avanza tuvo su correlato en el distrito de Escobar, donde el espacio libertario alcanzó el 44% de los votos, imponiéndose por tres puntos a Fuerza Patria, que obtuvo el 41%. El resultado local reflejó la tendencia registrada a nivel nacional en estas elecciones 2025.

Según los datos provisorios, La Libertad Avanza (LLA) ganó en los circuitos de Belén de Escobar, Loma Verde, Ingeniero Maschwitz y Matheu, mientras que Fuerza Patria (FP) se impuso en Garín/24 de Febrero y Maquinista Savio.

Estos resultados difieren notablemente de los registrados en las elecciones provinciales de septiembre, cuando se definieron los cargos locales de concejales y consejeros escolares. En esa oportunidad, la lista de Fuerza Patria Escobar, encabezada por el intendente Ariel Sujarchuk, logró un contundente 52% de los votos, frente al 34% alcanzado por La Libertad Avanza, con una diferencia de 18 puntos.

El panorama nacional, sin embargo, fue distinto. En las elecciones 2025, el apoyo a Fuerza Patria disminuyó, mientras que el espacio liderado por Javier Milei consolidó su presencia electoral en todo el país, incluso en distritos donde anteriormente no había tenido un desempeño tan favorable, como es el caso de Escobar.