Julio Zamora votó en Benavídez y afirmó que “vamos a aportar a la construcción de la democracia desde la gestión municipal”

En el marco de las elecciones legislativas 2025, el intendente de Tigre, Julio Zamora, ejerció su deber cívico este domingo en el Colegio San Isidro Delta de la localidad de Benavídez.

Tras emitir su voto, Zamora subrayó la relevancia de participar en la jornada electoral y de respetar la voluntad popular: “Los sueños se depositan en una urna y los resultados deben respetarse.”

El jefe comunal expresó su satisfacción por poder participar del proceso democrático y remarcó el valor del voto como herramienta de transformación: “Estoy muy contento de participar de este deber cívico. Es importante concurrir, votar y de esa manera plantear nuestro futuro. Vamos a aportar a la construcción de la democracia desde nuestra gestión municipal.”

En estas elecciones legislativas nacionales, se renueva una parte de las bancas del Congreso de la Nación, marcando una jornada clave para el futuro político del país.