Política / Tigre

Paula Akerfeld votó en Tigre y pidió “no quedarse en casa masticando bronca”

La candidata a diputada nacional Paula Akerfeld del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) emitió su voto en Tigre y llamó a la población a participar activamente en las elecciones, remarcando la importancia de fortalecer una fuerza política que —dijo— defiende a los trabajadores, jubilados y docentes.

Tras sufragar, Akerfeld expresó su mensaje a los votantes y subrayó la necesidad de reforzar la presencia de la izquierda en el Congreso:
“Llamamos a todos a no quedarse en casa masticando bronca, sino a acercarse a votar. Es necesario fortalecer en el Congreso una fuerza que siempre estuvo del lado de los jubilados, los trabajadores, las y los docentes, y la juventud.”


Además, advirtió sobre el contexto político y económico que atraviesa el país y la importancia de mantener una oposición coherente frente a los sectores de poder:
“En estos momentos, en los que sabemos que vendrán mayores ataques y una creciente injerencia del imperialismo yanqui, necesitamos esa fuerza en el Congreso y en las calles.”

