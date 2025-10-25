Costa y Anita Martínez hicieron reír a Tigre con un show en el Microestadio de Benavídez

En el marco del programa “Ciclo de humor en los barrios”, el intendente Julio Zamora acompañó la presentación de Costa y Anita Martínez en el Microestadio Ciudad de Benavídez, donde decenas de vecinos disfrutaron de una noche de humor y cultura gratuita.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó el espectáculo de Costa y Anita Martínez en el Microestadio Ciudad de Benavídez, en el marco del programa municipal “Ciclo de humor en los barrios”, que acerca propuestas culturales gratuitas a distintas localidades del distrito.

Durante la función, decenas de vecinos y vecinas disfrutaron del show de comedia, que combinó humor, música y participación del público. “Estamos contentos de que los vecinos puedan acercarse a esta propuesta cultural en el microestadio. Es importante generar un poco de alegría a la comunidad de Tigre y más con shows de calidad como el de Anita y Costa. Vamos a continuar con esta política que tanto se disfruta”, expresó Zamora.

El programa “Ciclo de humor en los barrios” tiene como objetivo descentralizar la oferta cultural, llevando espectáculos a los distintos rincones del municipio. Hasta el momento, se realizaron presentaciones en Ricardo Rojas, El Talar, Rincón de Milberg, Benavídez, General Pacheco, Don Torcuato y Troncos del Talar, con entrada libre y gratuita.

“Es una fecha más de este ciclo en un lugar maravilloso, el microestadio de Benavídez, que es obra del intendente Julio Zamora. Esta propuesta tiene una mirada territorial, que es lo que delinea la gestión y lo realizamos durante todo el año para llegar al corazón de la gente”, destacó la concejala Marilina Silva.

La próxima presentación será el martes 28 de octubre a las 19 horas en el Club Social y Deportivo Almirante Brown de El Talar, con entrada libre y gratuita para los residentes del Municipio de Tigre.

Previo al show, Anita Martínez agradeció al público y al equipo organizador: “Estamos muy agradecidas con el público y con el equipo que hace esto posible semana a semana. Es fundamental que el vecino pueda tener la posibilidad de reírse y divertirse para olvidar lo cotidiano”. Por su parte, Costa agregó: “Estamos felices de estar compartiendo con la gente y es muy bonito. Las personas creen que la cultura es Borges, pero también son los artistas yendo al barrio”.